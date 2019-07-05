رياضة

«لاسارتي» يختار 33 لاعبًا من الأهلي لمعسكر إسبانيا

تحرير:أحمد محمد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
لاسارتي
لاسارتي
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى في إطار استعدادات الفريق الأول لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى لفريق الأهلي مباراتين في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب ونادي الزمالك وفي حالة الفوز بالمباراتين سيتوج رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى استكمال مشواره في كأس مصر حيث يخوض مواجهة أمام بيراميدز في دور الـ16 من البطولة.
وضمت القائمة التي اختارها مارتن لاسارتي وضمت 33 لاعباً كلا من:  علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ
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مصر وأوغندا الشوط الأول‎ (4)

«كاف»: أداء الحكام جيد والـVAR يظهر في دور الثمانية

كشف معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن تطبيق تقنية الـ"VAR" سيتم بداية من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن "كاف" كان يتمنى تطبيقها من بداية البطولة لكن سيتم تدارك الأمر من بداية البطولات المقبلة. وأشاد سكرتير كاف بمستوى التحكيم في البطولة حتى الآن مهنئًا رئيس لجنة الحكام على ذلك، وتمنى أن يستمر الأداء المتميز حتى نهاية البطولة يوم 19 يوليو الجاري. وأضاف معاذ حجي أن البطولة بها أكثر من راعٍ، وهذا يؤكد قوة بطولة أمم إفريقيا وأهميتها، وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد البطولة عقب نهايتها.
المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
الكونغو وزيمبابوي الشوط الثانى‎ (6)

هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".
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كهربا

هل طلب كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك؟ الجبلاية ترد

في تطور جديد للأحداث المتلاحقة حول أزمة محمود "كهربا" لاعب الزمالك، نفى وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن تقديم اللاعب شكوى للمطالبة بفسخ عقده مع ناديه، حيث قال العطار في تصريحات خاصة "للتحرير"، إن عقد كهربا ممتد مع الزمالك عامين واللاعب لم يقدم أي شكوى كما تردد. وترددت أنباء أمس الخميس عن توقيع محمود عبدالمنعم كهربا للنادي الأهلي وهو ما نفاه وكيله اللاعب وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه الحالي.
تدريب-الاهلى (2)

ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
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بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
عامر حسين

عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".
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