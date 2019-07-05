«لاسارتي» يختار 33 لاعبًا من الأهلي لمعسكر إسبانيا

تحرير:أحمد محمد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

لاسارتي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى في إطار استعدادات الفريق الأول لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى لفريق الأهلي مباراتين في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب ونادي الزمالك وفي حالة الفوز بالمباراتين سيتوج رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى استكمال مشواره في كأس مصر حيث يخوض مواجهة أمام بيراميدز في دور الـ16 من البطولة.

وضمت القائمة التي اختارها مارتن لاسارتي وضمت 33 لاعباً كلا من: علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ