ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في القاهرة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

موقف - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، الزيادات المقررة على أسعار السرفيس الداخلي للقاهرة الكبرى، إذ جاءت الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية، وذلك وفق المسافة لكل خط سير. كما اعتمد المحافظ، أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود. وقال اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إن العمل بالتعريفة الجديدة بدأ اليوم، موضحًا أنه يتم حالياً إخطار جميع مديري المواقف بالأسعار الجديدة.

كانت وزارة البترول، أعلنت في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الاسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار