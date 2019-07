رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

هنا الزاهد وأحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".

وأكملت هنا الزاهد: "شخصا سيفضل أن يخسر (معك) جدالًا على أن يخسرك.. شخصا ربما سيتعب (منك) لكنه لن يغادر أبدًا.. شخصا سيرى أخطاءك ولكنه سيبقى يحبك على أي حال". واختتمت حديثها: "في أحد الأيام سوف تجد هذا الشخص".