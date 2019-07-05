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رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".
وأكملت هنا الزاهد: "شخصا سيفضل أن يخسر (معك) جدالًا على أن يخسرك.. شخصا ربما سيتعب (منك) لكنه لن يغادر أبدًا.. شخصا سيرى أخطاءك ولكنه سيبقى يحبك على أي حال". واختتمت حديثها: "في أحد الأيام سوف تجد هذا الشخص". View this post on Instagram One day, you will meet someone who'll go extra
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يحيى العلمي.. المخرج الذي عقد السندريلا من الدراما

في مثل هذا اليوم وتحديدًا 5 يوليو 1941، ولد المخرج المخضرم يحيى العلمي، أحد أبرز مخرجي جيله خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث نجح في السينما والدراما معًا تاركًا أعمالًا باتت بصمة في تاريخ الدراما المصرية، إلى أن رحل في 19 يناير 2002، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لمحبيه وللفنانين الذين عملوا معه ولمع نجمهم على يده، من بينهم الساحر محمود عبد العزيز، والزعيم عادل إمام، والإمبراطور أحمد زكي، حيث رحل العلمي في الستين من عمره، بعد صراع مرير مع مرض القلب وتدهورت حالته بعد أن أصيب بمشاكل في الكبد، وذلك في أثناء تصويره مسلسله الأخير «بنات أفكاري».
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«بلوك» من رانيا يوسف لإبراهيم سعيد.. وهذا رد فعله

نشرت الممثلة رانيا يوسف، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بفستان قصير، وتمنت لمتابعيها نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالفرح والضحك، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشر صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، بينما سخر آخرون ووجهوا إليها سؤالا عن "البطانة" ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40. ومن بين المعلقين عبر "تويتر"، لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الذي عقب بوضعه مجموعة من النقاط.
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إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

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فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
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شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

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أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
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