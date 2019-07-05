التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في محافظة سوهاج

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

موقف - صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية. وأكد المحافظ أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق لافتات مدون عليها التعريفة الجديدة على الميكروباص منعًا لاستغلال الجمهور.

من جانبه، قال اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، إن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة، لمتابعة انضباط حركة السير بالمحافظة، ومدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة ومواقف سيارات الأجرة، لافتا إلى أن الغرفة تتلقى بلاغات مخالفات التعريفة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشار