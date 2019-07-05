«كاف»: أداء الحكام جيد والـVAR يظهر في دور الثمانية

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

مصر وأوغندا

كشف معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن تطبيق تقنية الـ"VAR" سيتم بداية من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن "كاف" كان يتمنى تطبيقها من بداية البطولة لكن سيتم تدارك الأمر من بداية البطولات المقبلة. وأشاد سكرتير كاف بمستوى التحكيم في البطولة حتى الآن مهنئًا رئيس لجنة الحكام على ذلك، وتمنى أن يستمر الأداء المتميز حتى نهاية البطولة يوم 19 يوليو الجاري. وأضاف معاذ حجي أن البطولة بها أكثر من راعٍ، وهذا يؤكد قوة بطولة أمم إفريقيا وأهميتها، وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد البطولة عقب نهايتها.

وشدد حجي على أن إقامة البطولة في شهر يونيو أمر جيد، لأن إقامتها منتصف العام كانت تسبب مشكلة لبعض اللاعبين الأفارقة بسبب إقامة مسابقاتهم في نفس التوقيت، ومن ثم فقدان أماكنهم في تشكيل أنديتهم، أما الآن فالأمر لم يعد موجودا بسبب انتهاء المسابقات، موضحًا أنه سيتم تحديد أسعار جديدة للتذاكر بدايةً من مباريات