رياضة

«كاف»: أداء الحكام جيد والـVAR يظهر في دور الثمانية

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
مصر وأوغندا
مصر وأوغندا
كشف معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن تطبيق تقنية الـ"VAR" سيتم بداية من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن "كاف" كان يتمنى تطبيقها من بداية البطولة لكن سيتم تدارك الأمر من بداية البطولات المقبلة. وأشاد سكرتير كاف بمستوى التحكيم في البطولة حتى الآن مهنئًا رئيس لجنة الحكام على ذلك، وتمنى أن يستمر الأداء المتميز حتى نهاية البطولة يوم 19 يوليو الجاري. وأضاف معاذ حجي أن البطولة بها أكثر من راعٍ، وهذا يؤكد قوة بطولة أمم إفريقيا وأهميتها، وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد البطولة عقب نهايتها.
وشدد حجي على أن إقامة البطولة في شهر يونيو أمر جيد، لأن إقامتها منتصف العام كانت تسبب مشكلة لبعض اللاعبين الأفارقة بسبب إقامة مسابقاتهم في نفس التوقيت، ومن ثم فقدان أماكنهم في تشكيل أنديتهم، أما الآن فالأمر لم يعد موجودا بسبب انتهاء المسابقات، موضحًا أنه سيتم تحديد أسعار جديدة للتذاكر بدايةً من مباريات
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«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
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كواليس مفاوضات الأهلي مع المالي اليو ديانج

علمت "التحرير" أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة المالي اليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولودية الجزائر الجزائري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن غادر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء للاجتماع مع عمر غريب رئيس النادي الجزائري وحسم الصفقة بشكل نهائي. وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي الجزائري طلبت مليون و600 ألف دولار من أجل الاستغناء عن ديانج، بينما عرض الأهلي الآخر وصل لمليون و400 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مسؤولو الفريق الجزائري وتمسكوا بطلباتهم المادية.
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«لاسارتي» يختار 33 لاعبًا من الأهلي لمعسكر إسبانيا

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى في إطار استعدادات الفريق الأول لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى لفريق الأهلي مباراتين في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب ونادي الزمالك وفي حالة الفوز بالمباراتين سيتوج رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى استكمال مشواره في كأس مصر حيث يخوض مواجهة أمام بيراميدز في دور الـ16 من البطولة.
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هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".
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زيمبابوي تكشف حقيقة انسحاب منتخبها من كان 2019

نفى اتحاد الكرة الزيمبابوي ماتردد حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل، بعد أن أشيعت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
الكونغو و أوغندا

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
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