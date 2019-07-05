البترول: تطبيق تسعير الوقود تلقائيا سبتمبر المقبل

تحرير:محمد صلاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

محطة وقود

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة بصدد إصدار لائحة تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط، أى قابلة للزيادة أو النقصان. وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر، ونوه بأن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول، وسعر البيع محليا المحدد جبريا.

وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميا، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى. وأوضح أن الزيادة التى تم إقرارها، اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة