كواليس مفاوضات الأهلي مع المالي اليو ديانج

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

ديانج

علمت "التحرير" أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة المالي اليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولودية الجزائر الجزائري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن غادر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء للاجتماع مع عمر غريب رئيس النادي الجزائري وحسم الصفقة بشكل نهائي. وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي الجزائري طلبت مليون و600 ألف دولار من أجل الاستغناء عن ديانج، بينما عرض الأهلي الآخر وصل لمليون و400 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مسؤولو الفريق الجزائري وتمسكوا بطلباتهم المادية.

ويحاول مسؤولو الأهلي في الوقت الحالي الوصول لنقطة اتفاق مع نظرائهم في الجزائر في ظل رغبة مسؤولو الأحمر حسم الصفقة نظرا للحاجة الفنية لخدمات اللاعب. ويمتلك أليو ديانج العديد من العروض لكن لم يأخذ أي ناد خطوات رسمية لضم اللاعب، أبرزهم عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، إلا أن العرض المادي الضعيف أنهى فكرة