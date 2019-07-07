التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين مفيد للجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعالج الإمساك ويعتبر ملينا طبيعيا، كما يعمل على تحسين حركة الأمعاء

تحرير:آية أشرف ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

التين

التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.

علاج نزلات البرد نزلات البرد التي نتعرض لها في الصيف من أكثر الأمور المزعجة ونحاول التخلص منها بالأدوية والأعشاب والمشروبات الساخنة، التين يساعد في التخلص من البرد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة، ويعمل على التخلص من الميكروبات والبكتريا التي تكون سببا في الإصابة