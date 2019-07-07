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التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين مفيد للجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعالج الإمساك ويعتبر ملينا طبيعيا، كما يعمل على تحسين حركة الأمعاء
تحرير:آية أشرف ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
التين
التين
التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.
علاج نزلات البرد نزلات البرد التي نتعرض لها في الصيف من أكثر الأمور المزعجة ونحاول التخلص منها بالأدوية والأعشاب والمشروبات الساخنة، التين يساعد في التخلص من البرد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة، ويعمل على التخلص من الميكروبات والبكتريا التي تكون سببا في الإصابة
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فوائد-عصير-القرنبيط

يساعد على فقدان الوزن.. ما فوائد عصير القرنبيط؟

مثلما تحتوي الخضراوات الورقية على الكثير من الفوائد، فإن العصائر خضراء اللون غنية أيضًا بالكثير من العناصر الرائعة. لم يحصل القرنبيط على شهرة كبيرة بين الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الألياف، على الرغم من أنه يعمل على تقوية العظام، ومضاد جيد للالتهابات، ومن ثم فهو يحمي من أمراض القلب، ويمكن تناوله أيضًا في صورة عصير منعش وصحي، وستحصل على مزيد من الفوائد؛ لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي للمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي. وذلك نقلا عن "times of india".
فوائد-زيت-السمسم

فوائد زيت السمسم.. يمنع نمو الخلايا السرطانية

الزيوت الحيوية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند إضافة إلى زيت الخردل وزيت عباد الشمس تحتوي على كثير من الفوائد الغذائية والعلاجية، ولكن توجد بعض الأنواع التي ذاع صيتها مثل زيت السمسم. السمسم بشكل عام يقدم لك كثيرا من الفوائد، على سبيل المثال يعمل على نمو العظام بشكل صحي ويقلل من ضغط الدم بشكل سريع، وإدراة مرض السكري، كما أنه يساعد في التعزيز من نمو الشعر وزيادة كثافته، ويحسن من عمليات الهضم، ويمكنك استخدامه في الطهي إذا كنت ترغب في طعام صحي، نقلًا عن "organicfacts".
الدهون-المشبعة

دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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فوائد-قصب-لسكر

ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثيرا من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب يقدم لك الكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج إليها، وذلك لأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات المهمة، فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلا عن "organic facts".
الاناناس

فوائد الأناناس.. يعزز المناعة ويقي من السرطان

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول العصائر الطبييعة والفواكه للحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش مع فقدان للوزن، ومن أفضل هذه الفواكه الأناناس، فهو لم يعمل فقط على منحك شعورا بالانتعاش، ولكن أيضًا يساعد في فقدان الوزن، بجانب أنه يتميز بأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات، على سبيل المثال فيتامين C والمغنسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ويحتوي على كميات معقولة من الألياف الغذئية التي يحتاجها الجسم في عملية الهضم، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
فوائد-الكمثرى

ما فوائد الكمثرى؟.. تحسن من صحة القلب

يتميز فصل الصيف بالفواكه الرائعة، فتتزين الأسواق في هذا التوقيت بالبطيخ والمشمش والمانجو، وبجانب هذه الفواكه تنضج فاكهة الكمثرى، التي تتميز بالكثير من الفوائد؛ فهي على سبيل المثال تساعد في فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى الحفاظ على صحة القلب، وتنظيم مستوى السوائل في الجسم والتقليل من ضغط الدم، كما أنها تعمل على زيادة القدرات الإدراكية والتعزيز من شفاء الجروح، والوقاية من السرطان، وأهم ما يميزها أنها تعمل على الوقاية من العيوب الخلقية. وذلك نقلا عن "organicfacts".
فوائد-البرقوق

يقوي الذاكرة.. تعرف على فوائد البرقوق

من فواكه الصيف اللذيذة البرقوق، يتميز بلونه الأحمر ويشبه في لونه العنب وفي حجمه الخوخ، من أكثر الأطعمة التي تمدك بكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، كما أنه يعتبر اسناك رائع إذا كنت ترغب في الحصول على معدلات عالية من الشبع دون الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالغضب والتوتر، بجانب كل هذا غني بمضادت الأكسدة التي تساعد في الوقاية من هشاشة العظام، والسرطان ومرض السكري والسمنة أيضًا، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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