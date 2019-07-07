التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين مفيد للجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعالج الإمساك ويعتبر ملينا طبيعيا، كما يعمل على تحسين حركة الأمعاء
التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.
علاج نزلات البرد
نزلات البرد التي نتعرض لها في الصيف من أكثر الأمور المزعجة ونحاول التخلص منها بالأدوية والأعشاب والمشروبات الساخنة، التين يساعد في التخلص من البرد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة، ويعمل على التخلص من الميكروبات والبكتريا التي تكون سببا في الإصابة
علاج نزلات البرد
نزلات البرد التي نتعرض لها في الصيف من أكثر الأمور المزعجة ونحاول التخلص منها بالأدوية والأعشاب والمشروبات الساخنة، التين يساعد في التخلص من البرد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة، ويعمل على التخلص من الميكروبات والبكتريا التي تكون سببا في الإصابة بالبرد.
مرضى القلب
رغم أن التين من الفاكهة التي تحتوي على سكريات، فإنه مفيد لمرضى القلب، ويساعد على التقليل من مستويات الدهون في الدم، كما يُعتبر غنيا بالعناصر الغذائية الهامة التي تعمل على الحماية من ضغط الدم العالي.
مرضى السكر
يحتوي التين على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يسهم في التقليل من الأنسولين، لذلك ينصح بتناول التين مع ملعقة من العسل، لمرضى السكر.
الجهاز الهضمي
التين مفيد للجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعالج الإمساك ويعتبر ملينا طبيعيا، كما يعمل على تحسين حركة الأمعاء.
البشرة
التين مفيد للبشرة، ويساعد في علاج حب الشباب الذي يتعرض له بشكل كبير أصحاب البشرة الدهنية، كل ما عليك هو هرس التين جيدًا، ثم وضعه على مكان الحبوب وتركه 10 دقائق على الأقل، هذه الوصفة تساعد أيضًا في علاج التجاعيد سريعًا.
القدماء استخدموا التين في الطب الشعبي، حيث تمكنوا من علاج العديد من مشاكل البشرة من خلاله، أبرزها البهاق والصدفية والإكزيما.
الأنيميا وفقر الدم
التين يحتوي على الحديد في مكوناته، لذلك ينصح به مرضى الأنيميا وفقر الدم، حيث إن كوبا من التين المجفف يحتوي على 1.5 مليجرام من الحديد، كما أنه مفيد لحماية العيون والتقليل من خطر الإصابة بالضمور الذي يؤدي لفقدان البصر، ويحدث بشكل كبير لكبار السن.
الجنس
التين يجعلك تحصل على طاقة كبيرة، لذلك هو يعالج الضعف الجنسي، وذلك من خلال نقع حبات التين في اللبن لمدة يوم كامل، ثم تناوله في اليوم التالي، هذه الوصفة تساعد في تعزيز القوة الجنسية ويمكنها مساعدة من يرغب في زيادة وزنه، لأنها تزيد من الوزن بسبب سعراتها الحرارية المرتفعة.
الوقاية من السرطان
التين غني بالألياف التي تساعد في التخلص من المواد المسرطنة، لذلك هو مفيد لمرضى سرطان القولون، كما أن استهلاكه بكميات كبيرة يساعد النساء في الوقاية من سرطان الثدي.
رائحة الفم
رائحة الفم الكريهة من الأمور المزعجة التي تسبب لنا الإحراج خاصة عند التعامل مع الزملاء في العمل، التين يمكنه التخلص من رائحة الفم الكريهة، كل ما عليك هو مضغ أوراق التين، أو ضربها في الخلاط والغرغرة بالماء.
الشعر
الفاكهة مفيدة لتقوية الشعر وتغذيته والتخلص من التساقط والهيشان، لذلك يجب الحرص على تناولها ضمن نظام غذائي صحي، التين يدخل في مكونات الشامبو والبلسم، خاصة أنه يساعد في تقوية الشعر وكثافته وعلاج الشعر التالف.
كما أن التين يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، التي تساعد في تكوين مادة الجيلاتين المفيدة لنمو الشعر، وأيضًا مادة النحاس التي تعالج الشيب وتحافظ على لون الشعر.