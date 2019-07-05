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«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

مع اقتراب موعد انتخابات 2020، تظل إعلانات «الأموال المظلمة» سلاحا سياسيا قويا يستخدمه الحزب الجمهوري لدفع الأجندة اليمينية وإعادة انتخاب دونالد ترامب
تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
فيسبوك
فيسبوك
في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.
وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذا الحادث الصغير يبرز مشكلة أكبر مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر لها نوفمبر 2020. وتتمثل هذه المشكلة في استمرار ما يسمى بإعلانات "الأموال المظلمة" التي لا يمكن تعقبها على موقع "فيسبوك"؛ بسبب الثغرات التي يمكن استغلالها بسهولة في "أرشيف الإعلانات"، وهي قاعدة بيانات
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دونالد-ترامب (3)

ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
زلزال

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا

تعرضت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في 23 يونيو الماضي، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد في جنوب غرب كاليفورنيا بالقرب من تجمع بتروليا السكني في الولاية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كيلومتر في باطن الأرض. ويقدر عدد سكان بتروليا التى تقع فى مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو فى منطقة برية وعادة ما تشهد نشاط زلزالى.?
هواوى (1)

لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
ترامب

بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

في ظل تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بعدم القدوم إلى أمريكا إذا كانوا غير راضين عن ظروفهم في هذه المراكز. وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاؤها سريعًا، عليهم ألا يأتوا، وكل المشكلات ستحل".
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ترامب

ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
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