«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

مع اقتراب موعد انتخابات 2020، تظل إعلانات «الأموال المظلمة» سلاحا سياسيا قويا يستخدمه الحزب الجمهوري لدفع الأجندة اليمينية وإعادة انتخاب دونالد ترامب

تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذا الحادث الصغير يبرز مشكلة أكبر مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر لها نوفمبر 2020. وتتمثل هذه المشكلة في استمرار ما يسمى بإعلانات "الأموال المظلمة" التي لا يمكن تعقبها على موقع "فيسبوك"؛ بسبب الثغرات التي يمكن استغلالها بسهولة في "أرشيف الإعلانات"، وهي قاعدة بيانات

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذا الحادث الصغير يبرز مشكلة أكبر مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر لها نوفمبر 2020.

وتتمثل هذه المشكلة في استمرار ما يسمى بإعلانات "الأموال المظلمة" التي لا يمكن تعقبها على موقع "فيسبوك"؛ بسبب الثغرات التي يمكن استغلالها بسهولة في "أرشيف الإعلانات"، وهي قاعدة بيانات تم إنشاؤها استجابة لحملات التدخل الأجنبي والمعلومات المضللة خلال انتخابات عام 2016.

ومع اقتراب موعد انتخابات 2020، تظل إعلانات "الأموال المظلمة" سلاحا سياسيا قويا يستخدمه الحزب الجمهوري ووسائل الإعلام المحافظة على وجه الخصوص، لدفع أجندة يمينية وإعادة انتخاب دونالد ترامب.

ترى آنا ماسوجليا، الباحثة في مركز السياسة المستجيبة، والتي تتعقب إنفاق الأموال المظلمة على إعلانات فيسبوك، أنه "لا يزال بإمكانك التأثير بشكل كبير من خلال إنفاق القليل جدا".

يذكر أنه تم إنفاق أكثر من 600 مليون دولار على الإعلانات السياسية في "فيسبوك" منذ أن كشفت المنصة الاجتماعية عن هذه البيانات في مايو 2018، ومن غير الواضح المبلغ الذي تم إنفاقه على الإعلانات من "الأموال المظلمة".

وتقول الصحيفة البريطانية إنه يمكن تقسيم إعلانات "الأموال المظلمة" الأكثر شيوعا على فئتين، إحداهما تتضمن نشر الإعلانات السياسية التقليدية من بعض صفحات المؤسسات السياسية التي لا تهدف للربح، وعلى الرغم من أن هذه الصفحات غير الربحية مرتبطة بالإعلانات، فإنها لا تكشف عن الجهات المتبرعة لها.

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إلا أنه يمكن عرض إعلانات مثل تلك التي تنشرها صفحة "ويكستون الهزيلة" من قبَل أي شخص، سواء كان أمريكيا أو أجنبيا، أو مجموعة أو شخصا.

تتطلب قواعد "فيسبوك" ممّن يقوم بتشغيل الصفحات السياسية تقديم هوية حكومية حتى يمكن "التحقق منها"، لكن لا يوجد ما يمنع الجهات الأجنبية من استئجار شخص له هوية أمريكية لاستغلاله في نشر الإعلانات، أو استخدام شركة تابعة في الولايات المتحدة، وبدوره يقوم "فيسبوك" بحماية ممولي الإعلانات من خلال عدم الكشف عن أي معلومات شخصية لهم.

كيف تعمل إعلانات "الأموال المظلمة"؟

لمعرفة كيف تعمل هذه الإعلانات، قامت "الجارديان" بتشريح عمل إحدى الصفحات التي تقوم بذلك، ففي 4 أبريل، أطلقت صفحة "باتريوت نيوز أليرت" على "فيسبوك" أقل من 100 إعلان استهدف إلى حد كبير النساء فوق 55 عاما، وكانت الكثيرات منهن في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا.

وأظهرت الإعلانات صورة لعضوة الكونجرس الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، مع نص وصف خطتها البيئية الجديدة بأنها ليست "مجنونة" فقط، بل "مخيفة".

النص يحمل ادعاءات كاذبة بأن "الخطة البيئية الجديدة تحظر السفر بالطائرة، وتوقف السيارات التي تعمل بالبنزين، وتمنع بيع اللحوم، وتعيد تشكيل جميع المنازل القائمة".

في الوقت نفسه تقريبا، نشرت صفحتا "بريكينج باتريوت نيوز" و"ذا ديلي كونسرفاتيف" نحو 85 إعلانا متطابقا تقريبا، جميعها تستهدف مجموعة سكانية محددة بعناية في جميع أنحاء البلاد.

وأنفقت تلك الصفحات ما بين 1660 دولارا، و15 ألف دولار أمريكي لنشر هذه الإعلانات، وظهرت على صفحات المستخدمين في مرات تتراوح بين 112 ألف مرة، و418 ألف مرة.

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لم تكشف الصفحات الثلاث عن علاقتها بالمجموعات التي استهدفتها بهذه الإعلانات، ولا يوجد شيء في الإعلانات يقدم فكرة عن من دفع ثمنها.

في بحثها، وجدت لورا إديلسون، الباحثة في جامعة "نيويورك" أن الصفحات الثلاث تستخدم نفس الإعلان، ويظهر أرشيف "فيسبوك" أنها تشارك إعلانات أخرى تهاجم المرشحين الديمقراطيين المحتملين في انتخابات الرئاسة "إليزابيث وارن، وبيرني ساندرز".

ويكشف النقر فوق أحد هذه الإعلانات عن بعض الأدلة حول أهداف الصفحات، التي تتمثل في توجيه مستخدمي "فيسبوك" إلى مدونات يمينية تعرض قصصا مؤيدة لترامب إلى حد كبير وتنشر الأفكار المحافظة.

الإعلان الموجه للنساء فوق 55 عاما في فلوريدا، يذهب بعد النقر عليه إلى موقع "Patriot News Alerts.com" حيث يدعو القراء للتوقيع على عريضة لقول "لا للخطة البيئية الجديدة"، وللتوقيع يجب إضافة الاسم وعنوان البريد الإلكتروني.

وتلقى مراسل صحيفة "الجارديان" الذي شارك في التوقيع على العريضة بإضافة اسمه وعنوان البريد الإلكتروني، في وقت لاحق، رسالة بريد إلكتروني من موقع "باتريوت نيوز أليرت" مع رابط إلى قصة على المدونة.

لم تكن هناك أي معلومات حول من الذي يدير المدونة، لكن الصحيفة بحثت عن الاسم ووجدت أنه مرتبط بالمدون المحافظ شون كونيل.

وتحمل معظم التدوينات على الموقع اسم كونيل، ويحمل الموقع نفس العنوان في ولاية "كونيتيكت" الذي تحمله العديد من المواقع الأخرى.

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كما يقع كونيل أيضًا وراء تطبيقات "بريكينج باتريوت نيوز"، و"ذا ديلي كونسرفاتيف"، وتحمل المدونات تنسيقا مماثلا لتلك الموجودة في مواقع اليمين المتطرف الأيمن الأخرى التي يمكن ربطها بكونيل، مثل "ديلي كريستيان نيوز".

وليس من الواضح ما إذا كان كونيل يمول إعلانات "فيسبوك" بنفسه، أو إذا كان هناك ممولون آخرون مشاركون، أو ما إذا كان هناك غرض تجاري وراء الأمر.

وأنفقت صفحات "فيسبوك" الأربع المرتبطة بكونيل، نحو 300 ألف دولار منذ إنشائها في الفترة بين يوليو 2017 وسبتمبر 2018.