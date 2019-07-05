ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتراوحت الزيادة بين 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ، أنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها بدءا من "الغرامة الفورية" وانتهاء بـ"حجز السيارة"، وتطبيق لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون.

وشدد المحافظ، بإعلان تعريفة نقل الركاب بأماكن ظاهرة في جميع المواقف على مستوى المحافظة، وإعلان التعريفة بالبادج المخصص لذلك بكل سيارة، والعمل بها، مؤكدًا، أنه في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تعليق البادج المخصص لتعريفة الأجرة من إدارة المواقف، يتم تغريم السيارة بغرامة، أو حجز