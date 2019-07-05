الداخلية تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى للصوص الدعم

لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهد لإحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

حملات تموينية - أرشيفية

حماية محدودي الدخل والتصدي لحالات الغش التجاري، شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 117 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بحيازة وتجميع كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها 475 كيلو جراما "مقطعات لحوم ، سجق"،