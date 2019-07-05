الداخلية تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى للصوص الدعم
لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهد لإحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل
تحرير:محمد الشاملي
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
حملات تموينية - أرشيفية
حماية محدودي الدخل والتصدي لحالات الغش التجاري، شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 117 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بحيازة وتجميع كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها 475 كيلو جراما "مقطعات لحوم ، سجق"،
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 117 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بحيازة وتجميع كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها 475 كيلو جراما "مقطعات لحوم ، سجق"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب وجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إدارة مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة ألقت القبض على مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة دمنهور؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية نحو 3660 عبوة "سناكس، مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتشكل خطرا على صحة الأطفال.
بالانتقال إلى العاصمة وتحديدا بحي السيدة زينب الشعبي، أمكن ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (جبن - عصائر- ألبان – بقوليات – كيك – زيت زيتون)، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها في شهر أبريل الماضي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
بالحديث عن جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام أمكن ضبط 1074 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، شملت ضبط 19 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالي 205 أسطوانات، و10 قضايا مواد بترولية ضُبط خلالها 7500 لتر "سولار، بنزين" و15 قضية دقيق مدعم وأقماح بإجمالي 50,390 طن دقيق و241 قضية فى مجال مخالفات المخابز.
كما تم ضبط 7 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضُبط خلالها (1طن سكر – 1681 عبوة زيت طعام وسلع غذائية) وتحرير 4 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم مقابل 38 قضية غش غذائي بإجمالي مضبوطات بلغت 11,576 طن و4689 عبوة بالإضافة إلى ضبط 22 قضية فى مجال الغش غير الغذائي بمضبوطات عبارة عن (11,075 طن بلاستيك– 10545 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل وأدوات تصنيع).
وشملت الجهود إحكام الرقابة على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وأسفرت الجهود عن ضبط 29 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضُبط خلالها 1,285 طن لحوم، وضبط 15 طن أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر والتحفظ على 2599 عبوة سجائر في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر علاوة على ضبط 3 قضايا فى مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت نحو 7360 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
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