«بلوك» من رانيا يوسف لإبراهيم سعيد.. وهذا رد فعله

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

رانيا يوسف

نشرت الممثلة رانيا يوسف، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بفستان قصير، وتمنت لمتابعيها نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالفرح والضحك، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشر صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، بينما سخر آخرون ووجهوا إليها سؤالا عن "البطانة" ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40. ومن بين المعلقين عبر "تويتر"، لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الذي عقب بوضعه مجموعة من النقاط.

الغريب في الأمر أن الفنانة رانيا يوسف ردت عليه كاتبة: "Block" في إشارة منها إلى أنها ستقوم بحظره وستمنعه من مشاهدة صورها أو التعليق على أي شيء تكتبه، ليرد عليها مرة أخرى كاتبًا: "أحلى بلوك" مع وضع رموز ضاحكة. Block — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 4, 2019 وظن بعض المتابعين أن رانيا يوسف تمزح