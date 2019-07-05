فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«بلوك» من رانيا يوسف لإبراهيم سعيد.. وهذا رد فعله

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نشرت الممثلة رانيا يوسف، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بفستان قصير، وتمنت لمتابعيها نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالفرح والضحك، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشر صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، بينما سخر آخرون ووجهوا إليها سؤالا عن "البطانة" ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40. ومن بين المعلقين عبر "تويتر"، لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الذي عقب بوضعه مجموعة من النقاط.
الغريب في الأمر أن الفنانة رانيا يوسف ردت عليه كاتبة: "Block" في إشارة منها إلى أنها ستقوم بحظره وستمنعه من مشاهدة صورها أو التعليق على أي شيء تكتبه، ليرد عليها مرة أخرى كاتبًا: "أحلى بلوك" مع وضع رموز ضاحكة. Block — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 4, 2019 وظن بعض المتابعين أن رانيا يوسف تمزح
اقرأ المزيد
يحيى-العلمي

يحيى العلمي.. المخرج الذي عقد السندريلا من الدراما

في مثل هذا اليوم وتحديدًا 5 يوليو 1941، ولد المخرج المخضرم يحيى العلمي، أحد أبرز مخرجي جيله خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث نجح في السينما والدراما معًا تاركًا أعمالًا باتت بصمة في تاريخ الدراما المصرية، إلى أن رحل في 19 يناير 2002، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لمحبيه وللفنانين الذين عملوا معه ولمع نجمهم على يده، من بينهم الساحر محمود عبد العزيز، والزعيم عادل إمام، والإمبراطور أحمد زكي، حيث رحل العلمي في الستين من عمره، بعد صراع مرير مع مرض القلب وتدهورت حالته بعد أن أصيب بمشاكل في الكبد، وذلك في أثناء تصويره مسلسله الأخير «بنات أفكاري».
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".
حفل-اليسا (2)

إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

أثارت تدوينة للمطربة اللبنانية إليسا غضب الكثيرين من الجمهور، إذ دعت إلى مغادرة اللاجئين السوريين لبنان، وعودتهم إلى وطنهم. وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية، ولا يقدر أن يتحمل. أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد أن يكونوا مرتاحين في أرضهم". وانهالت التعليقات الرافضة من الجمهور لـ"دعوة" إليسا، فكتبت إحداهم: "عمري ما شفت حد بيطرد ضيوف"، وقالت أخرى: "يجوا (السوريين) عندنا مصر نشيلهم فوق راسنا والله".
اقرأ المزيد من الأخبار
رانيا يوسف

رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.
اليسا

إليسا تكشف حقيقة انفصالها عن شركة روتانا

خرجت الفنانة اللبنانية إليسا، لتنفى ما تردد مؤخرًا عن انفصالها بشكل نهائي عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كنت واضحة بكلامي عن روتانا وقلت إنو هيدا آخر ألبوم بهالعقد مع الشركة، بس مش معناتا انفصلت عنها، وأكيد الأولوية إلها إذا بدي جدد لأنو هيدي شركتي، ونقطة عالسطر"، وقام المسؤول عن الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" بالرد على تغريدة إليسا، وكتب: "روتانا بيتك وبيت النجوم وحققنا نجاحات مدوية"، وسط ترحيب عدد من الجمهور بما قالته إليسا.
محمود-العسيلى

محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org