رياضة

رئيس مازيمبي يعلق على اتهامه برشوة حارس زيمبابوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
الكونغو وزيمبابوي
الكونغو وزيمبابوي
أعرب مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، عن استيائه الشديد من الاتهامات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول منحه مقابل مالي لحارس منتخب زيمبابوي من أجل تسهيل فوز منتخب الكونغو الديمقراطية والتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد فوز المنتخب الكونغولي برباعية نظيفة. ولعب منتخبا زيمبابوي والكونغو مع مصر وأوغندا في المجموعة الأولى وفازت الفهود على زيمبابوي في أخر مباريات المجموعة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
وساهم فوز الكونغو في تأهله إلى دور الـ16 ضمن أفضل ثوالث، ويواجه الفهود منتخب مدغشقر بعد غد الأحد، وعلق كاتومبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "الصحفيون الذين ابتكروا قضايا الفساد الغامضة في أمم أفريقيا يشوهون مهنتهم". وأضاف: "أنا حزين لم أكن في مصر عندما ادعوا أنهم شاهدوني في
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رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
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نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
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رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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«كاف»: أداء الحكام جيد والـVAR يظهر في دور الثمانية

كشف معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن تطبيق تقنية الـ"VAR" سيتم بداية من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن "كاف" كان يتمنى تطبيقها من بداية البطولة لكن سيتم تدارك الأمر من بداية البطولات المقبلة. وأشاد سكرتير كاف بمستوى التحكيم في البطولة حتى الآن مهنئًا رئيس لجنة الحكام على ذلك، وتمنى أن يستمر الأداء المتميز حتى نهاية البطولة يوم 19 يوليو الجاري. وأضاف معاذ حجي أن البطولة بها أكثر من راعٍ، وهذا يؤكد قوة بطولة أمم إفريقيا وأهميتها، وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد البطولة عقب نهايتها.
منتخب-زيمبابوي (1)

زيمبابوي تكشف حقيقة انسحاب منتخبها من كان 2019

نفى اتحاد الكرة الزيمبابوي ماتردد حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل، بعد أن أشيعت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
محمد-أبو-تريكة

أبو تريكة: أنا تحت أمر مصر وأخدمها بقلبي (فيديو)

شكر محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الجماهير المصرية، التي هتفت باسمه، خلال مباراة مصر وزيمبابوي، التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ«R.TWO» الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. أبو تريكة علق على هتافات الجماهير في الدقيقة 22 من عمر المباراة، فقال: «الشعب المصري هو اللي عملني وعمل وائل جمعة وهو اللي صنع أسماءنا».
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