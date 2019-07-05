رئيس مازيمبي يعلق على اتهامه برشوة حارس زيمبابوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

الكونغو وزيمبابوي

أعرب مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، عن استيائه الشديد من الاتهامات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول منحه مقابل مالي لحارس منتخب زيمبابوي من أجل تسهيل فوز منتخب الكونغو الديمقراطية والتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد فوز المنتخب الكونغولي برباعية نظيفة. ولعب منتخبا زيمبابوي والكونغو مع مصر وأوغندا في المجموعة الأولى وفازت الفهود على زيمبابوي في أخر مباريات المجموعة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وساهم فوز الكونغو في تأهله إلى دور الـ16 ضمن أفضل ثوالث، ويواجه الفهود منتخب مدغشقر بعد غد الأحد، وعلق كاتومبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "الصحفيون الذين ابتكروا قضايا الفساد الغامضة في أمم أفريقيا يشوهون مهنتهم". وأضاف: "أنا حزين لم أكن في مصر عندما ادعوا أنهم شاهدوني في