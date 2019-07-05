ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

كانت وزارة البترول، أعلنت في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار