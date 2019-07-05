رياضة

ريفالدو: الأرجنيتن تعرضت للظلم وتستحق ضربتى جزاء

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
ريفالدو
ريفالدو
أكد اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أن منتخب الأرجنتين لديه أسبابه المنطقية من أجل الاعتراض على قرارات حكم مباراته أمام البرازيل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019، معللا ذلك بأن الحكم لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ"فار" في ركلتي جزاء للأرجنتين. وأضاف ريفالدو أن منتخب راقصى السامبا يمتكلون فريقا أفضل من الأرجنتين في الوقت الراهن، وعلى الأرجح كان فريق تيتي المدير الفني للبرازيل سيفوز بدون الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتي جزاء لصالح الأرجنتين في الوقت الذي لم تعمل فيه تقنية "الفار".
وأظهر ريفالدو-الفائز في عام 1999 بجائزة الكرة الذهبية -استياءه من تقنية "الفار"، التي أكد أنها تضر بكرة القدم بسبب التوقفات الكثيرة التي تتسبب فيها. وأكمل ريفالدو عن "الفار" قائلا: "لم أتوقف عن قول هذا منذ وقت طويل لا أؤمن بـالفار، إنها تفيد الحكام فقط، الذين يحملون الفار مسؤولية المباراة، وإذا كان
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أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
رمضان-صبحى (2)

رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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مباراة البرازيل والأرجنتين

فيرمينو يشيد بمستوى البرازيل أمام الأرجنتين

أشار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى تقديم منتخب بلاده مستوى مميزا في الفوز على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ذلك الانتصار الذي صعد بالبرازيل إلى المباراة النهائية للبطولة، لتنتظر الفائز في مباراة بيرو وتشيلسي على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في تاريخها والأول منذ نسخة 2007، وقدم فيرمينو مستوى طيبا أمام الأرجنتين، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله جابريل خيسوس، وتكفل هو بتسجيل الهدف الثاني.
جابرييل خيسوس

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
الأرجنتين‎ (2)

التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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