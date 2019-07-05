ريفالدو: الأرجنيتن تعرضت للظلم وتستحق ضربتى جزاء

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

ريفالدو

أكد اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أن منتخب الأرجنتين لديه أسبابه المنطقية من أجل الاعتراض على قرارات حكم مباراته أمام البرازيل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019، معللا ذلك بأن الحكم لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ"فار" في ركلتي جزاء للأرجنتين. وأضاف ريفالدو أن منتخب راقصى السامبا يمتكلون فريقا أفضل من الأرجنتين في الوقت الراهن، وعلى الأرجح كان فريق تيتي المدير الفني للبرازيل سيفوز بدون الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتي جزاء لصالح الأرجنتين في الوقت الذي لم تعمل فيه تقنية "الفار".

وأظهر ريفالدو-الفائز في عام 1999 بجائزة الكرة الذهبية -استياءه من تقنية "الفار"، التي أكد أنها تضر بكرة القدم بسبب التوقفات الكثيرة التي تتسبب فيها. وأكمل ريفالدو عن "الفار" قائلا: "لم أتوقف عن قول هذا منذ وقت طويل لا أؤمن بـالفار، إنها تفيد الحكام فقط، الذين يحملون الفار مسؤولية المباراة، وإذا كان



وأظهر ريفالدو-الفائز في عام 1999 بجائزة الكرة الذهبية -استياءه من تقنية "الفار"، التي أكد أنها تضر بكرة القدم بسبب التوقفات الكثيرة التي تتسبب فيها.



وأكمل ريفالدو عن "الفار" قائلا: "لم أتوقف عن قول هذا منذ وقت طويل لا أؤمن بـالفار، إنها تفيد الحكام فقط، الذين يحملون الفار مسؤولية المباراة، وإذا كان يسبب فوضى في أوروبا في البطولات المختلفة، فمن الطبيعي أن يحدث هذا أيضا في أمريكا الجنوبية.



وأنهى نجم البرازيل السابق تصريحاته عن نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي : "أنه إذا كان النجم الأرجنتيني يلعب مع جيل آخر من اللاعبين، فمن المؤكد أنه كان سيفوز بلقب ما مع منتخب بلاده."



وأوضح ريفالدو قائلا: "في السابق، الأرجنتين كانت تمتلك فريقا كبيرا يتمتع بوجود لاعبين مذهلين، ولكن الآن يوجد ميسي فقط، ولهذا يدرك المنافسون أن إيقافه يحل كل المشاكل".



