ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التى تم إقرارها وإعلانها فى مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات. كما كلف إدارة المرور والوحدات