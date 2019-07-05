ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

موقف - أرشيفية

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.

وأشار إلى، أنه تم تعديل التعريفة المقررة لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا لتصبح جنيها و 75 قرشا، بينما أصبحت تعريفة سيارات التاكسي 6 جنيهات و50 قرشا رسوم فتح العداد و 2 جنيه و25 قرشا لكل كيلو متر، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن. كما أكد محافظ