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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
موقف - أرشيفية
موقف - أرشيفية
اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
وأشار إلى، أنه تم تعديل التعريفة المقررة لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا لتصبح جنيها و 75 قرشا، بينما أصبحت تعريفة سيارات التاكسي 6 جنيهات و50 قرشا رسوم فتح العداد و 2 جنيه و25 قرشا لكل كيلو متر، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن. كما أكد محافظ
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التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
أسعار-البنزين-بعد-زيادة-يوليو-2019

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتراوحت الزيادة بين 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ، أنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها بدءا من "الغرامة الفورية" وانتهاء بـ"حجز السيارة"، وتطبيق لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون.
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محطات-بنزين (4)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
أسعار-البنزين-بعد-زيادة-يوليو-2019

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
محطات-بنزين (1)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتراوحت الزيادة بين 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ، أنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها بدءا من "الغرامة الفورية" وانتهاء بـ"حجز السيارة"، وتطبيق لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون.
مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (2)

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في محافظة سوهاج

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية. وأكد المحافظ أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق لافتات مدون عليها التعريفة الجديدة على الميكروباص منعًا لاستغلال الجمهور.
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