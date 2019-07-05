«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية

وجاء تشكيل المغرب لموقعة بنين كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي. خط الوسط: كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط. خط الهجوم: يوسف النصيري. وسبق أن تواجه المنتخبان 5

وجاء تشكيل المغرب لموقعة بنين كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي.



خط الوسط: كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط.



خط الهجوم: يوسف النصيري.



وسبق أن تواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في كل المواجهات، ومن بينها مواجهة سابقة في كأس الأمم الإفريقية في نسخة تونس 2004، وتحديدًا في دور المجموعات، وفازت المغرب حينها برباعية نظيفة.

وبشكل عام حققت المغرب أفضل نتائجها في البطولة بالتتويج بنسخة 1976 وسبق أن وصلت إلى نهائي نسخة 2004، أما بنين فتشارك في البطولة للمرة الخامسة، ولم يسبق لها أن تخطت دور المجموعات من قبل.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سيواجه الفائز من مباراة السنغال وأوغندا في ربع النهائي.