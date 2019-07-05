رياضة

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
المغرب
المغرب
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
وجاء تشكيل المغرب لموقعة بنين كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي. خط الوسط: كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط. خط الهجوم: يوسف النصيري. وسبق أن تواجه المنتخبان 5
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أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
رمضان-صبحى (2)

رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
السنغال-وكينيا‎ (6)

أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
فرحة-لعيبة المغرب (1)

خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
خالد-بوطيب (3)

رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
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