تخفيض 50% للطلاب.. التعريفة الجديدة لجنوب سيناء

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها، وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة محذرا من أي محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن.

وقرر المحافظ تخفيض الأجرة لطلبة المدارس بنسب 50% داخل جميع مدن المحافظة وسيارات السرفيس، وقيام إدارة مرور جنوب سيناء العاملين بلجنة الإشراف على المواقف وخاصة ممن يحملون الضبطية القضائية بالتأكد من تشغيل جميع السائقين لعدادات سيارات التاكسي الأجرة مع ضبط السيارات المخالفة لعدم تشغيل العدادات. وأكد المحافظ،