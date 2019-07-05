التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.

وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات التى تتمثل فى قيام الوحدات المحلية بمدن المحافظة وإدارة المواقف بالتنسيق مع وحدات المرور ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها فى مكان. وشدد على ضرورة الإلتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات