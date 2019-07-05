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التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
محطة بنزين - صورة أرشيفية
اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات التى تتمثل فى قيام الوحدات المحلية بمدن المحافظة وإدارة المواقف بالتنسيق مع وحدات المرور ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها فى مكان. وشدد على ضرورة الإلتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات
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مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (2)

3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
بنزين

تخفيض 50% للطلاب.. التعريفة الجديدة لجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها، وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة محذرا من أي محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
محطات-بنزين (4)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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بنزين

تخفيض 50% للطلاب.. التعريفة الجديدة لجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها، وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة محذرا من أي محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
محطات-بنزين (4)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
أسعار-البنزين-بعد-زيادة-يوليو-2019

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
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