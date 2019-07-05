رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

رمضان صبحي

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.

وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد ويحق له المشاركة في مباريات الفريق المتبقية في مسابقة الدوري. وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي ضم رمضان صبحي إلى معسكر الفريق المُقام في إسبانيا ابتداءً من غد السبت لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك في ختام