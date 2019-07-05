رياضة

رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد ويحق له المشاركة في مباريات الفريق المتبقية في مسابقة الدوري. وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي ضم رمضان صبحي إلى معسكر الفريق المُقام في إسبانيا ابتداءً من غد السبت لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك في ختام
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رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
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مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
تركى-والخطيب (1)

بسبب تركي الشيخ.. أزمة في اجتماع مجلس الأهلي الأخير

مخطئ من يظن أن أزمة الصورة التي ظهر فيها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بصحبة المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي انتهت، بعد التصريحات التي خرج بها الدرندلي، عبر قناة النادي الأهلي، وحاول خلالها التأكيد على أنه لم يقصد أي شيء من وراء هذه الصورة. الأزمة ما زالت قائمة ومن الواضح أن محاولات محمود الخطيب رئيس النادي، تأجيل النقاش فيها، كانت أملًا في أن ينساها أعضاء المجلس الذين ثارت الصورة غضبهم، خاصة أن الأحداث المتلاحقة كانت كافية كي تنسى جماهير الأهلي الواقعة التي استفزتهم.
رمضان-صبحى

صورة جديدة لرمضان صبحي بعد استبعاده من أمم إفريقيا

نشر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء قضائه إجازته السنوية، عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام بمصر 21 يونيو الجاري على أن تنتهي 19 يوليو، حيث تم استبعاده من قائمة الفراعنة، بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري. وتنتهى إعارة رمضان صبحي نجم هدرسفيلد مع الأهلي يوم 30 يونيو الجاري، ولكن المارد الأحمر يسعى لشرائه بشكل نهائي من ناديه الانجليزي خاصة في ظل تألقه مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له.
رمضان-صبحى (2)

عبد الحفيظ يعلق على رحيل لاسارتي وأزارو وتجديد رمضان

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، بسبب تلاحم المباريات في الموسمين الأخيرين بشكل سريع. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بقناة الأهلي، أنه يعلم تمامًا أن لاسارتي افتقد إقامة فترة الإعداد والوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الفريق هذا الموسم، لأنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ولم يجد الفرصة لعمل ذلك بسبب توالي المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسة في بطولات إفريقيا لها أساليب مختلفة لعدة عوامل وهذا أمر آخر افتقده المدرب.
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