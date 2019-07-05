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حقيقة إقامة حفل لـ«مشروع ليلى» بالسعودية

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
مشروع ليلى
مشروع ليلى
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مشاركة الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى"، بحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة والتي تتجاوز 150 فعالية وتنظم على مدى 41 يومًا، بمهرجان قناة MTV الأمريكية للموسيقى. واستنكر الرواد السعوديون أن تستضيف المملكة ضمن فعاليتها حفلا لفرقة متهمة بدعم "الشذوذ الجنسي". ومن جانبه، نفى حامد سنو مغني الفرقة، إقامتهم للحفل بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "نحن لن نغني في جدة ردًا على تلك الشائعات".
وقبل أيام، أحيا الفريق اللبناني "مشروع ليلى" إحدى ليالي فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، ولم يمر الحفل دون رفع أحد الحضور لعلم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين. وكانت ضجة كبيرة أُثيرت إبان آخر حفلات الفرقة اللبنانية في القاهرة منذ سنتين، ومنعت
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لطيفة تتعرض لمؤامرة بتونس.. وتستنجد بوزير الثقافة

كشفت الفنانة لطيفة، تعرضها لمؤامرة لمنعها من الغناء فى تونس، حيث كتبت عدة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» تستنجد فيها بوزير الثقافة فى بلادها، وكتبت: «جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا، ودعم كل جمهوري في الوطن العربي؛ ولكن للأسف هناك حملة ضدي، لا أعرف مصدرها ولا سببها، أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس، فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة في برنامج (منا وجر)، بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بأن الحفل ألغى، ولا أعرف السبب»
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أصالة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعت المطربة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "الله يرحمه ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل".. أصالة أحيت السبت الماضي حفلا فى جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب.
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«عايم في بحر الغدر».. ضربة حظ بعد خوف من الفشل

تخطى مهرجان "عايم فى بحر الغدر" حاجز الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من غناء أحمد عزت، وعلى سمارة، كلمات تيفا العالمي، وتوزيع خليل وشندي، كما تصدرت الأغنية مؤشر البحث "جوجل" فى مصر، على الرغم من طرحها منذ أكثر من شهرين، وعبر أحمد عزت عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للأغنية فى البداية وكان متخوفا للغاية، مؤكدا أن انتشار المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بسبب أن كلماته تلمس الجمهور.
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المطربة أمينة تدعو لريهام سعيد من الحرم المكي(فيديو)

وجدت المطربة أمينة في المملكة العربية السعودية حاليًا، حيث أحيت هناك حفلًا ناجحًا، وقد استغلت وجودها هناك لأداء العمرة. ومن الحرم المكي، صورت المطربة مقطع فيديو لها، حيث شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة، ومن خلاله وجهت رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، التي تعاني من مرض خطير، حيث دعت لها بتمام الشفاء. وقالت أمينة: "بصورلكم من الصفا والمروة، خلصت عمرتي الحمد لله، وكان في نيتي إني أدعو لأختي ريهام سعيد".
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
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بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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