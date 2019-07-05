حقيقة إقامة حفل لـ«مشروع ليلى» بالسعودية

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

مشروع ليلى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مشاركة الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى"، بحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة والتي تتجاوز 150 فعالية وتنظم على مدى 41 يومًا، بمهرجان قناة MTV الأمريكية للموسيقى. واستنكر الرواد السعوديون أن تستضيف المملكة ضمن فعاليتها حفلا لفرقة متهمة بدعم "الشذوذ الجنسي". ومن جانبه، نفى حامد سنو مغني الفرقة، إقامتهم للحفل بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "نحن لن نغني في جدة ردًا على تلك الشائعات".

وقبل أيام، أحيا الفريق اللبناني "مشروع ليلى" إحدى ليالي فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، ولم يمر الحفل دون رفع أحد الحضور لعلم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين. وكانت ضجة كبيرة أُثيرت إبان آخر حفلات الفرقة اللبنانية في القاهرة منذ سنتين، ومنعت