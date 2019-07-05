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تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

تمدد الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر مقسمة لعدة مراحل، ويتولى العسكريون الرئاسة في الـ21 شهرا الأولى، وفي المقابل يتولى المدنيون الرئاسة في آخر 18 شهرا .
تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
السودان
السودان
"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
وقال محمد الحسن لبات وسيط الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا". وأشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أن لبات لم يوضح الآلية التي سيتم اعتمادها، لكن الخطة الانتقالية
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نقاب

رسميا.. تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

أصدر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارا بمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة. وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية". وحسب المنشور الحكومى الذى أصدره رئيس الوزراء التونسى، أنه يمنع تمامًا دخول أى شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حسبما أفادت الجريدة التونسية "موزاييك اف إم"، منذ قليل.
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السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
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في ذكرى الاستقلال.. دعوات بالجزائر لمسيرات ضخمة

في مثل هذا اليوم منذ 57 عاما، نالت الجزائر استقلالها من الاستعمار الفرنسي الذي دام لأكثر من ثلاثة عشر عقدا، واليوم ما زال الجزائريون يسعون لنيل حريتهم كاملةً، فبعد أن تمكنوا من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، اعتراضًا على ترشحه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، تستمر المظاهرات في الجمعة العشرين لإسقاط أعمدة النظام الأخرى، ودعا العديد من الناشطين إلى أن تكون مظاهرات اليوم التي تتزامن مع ذكرى التحرير من الاستعمار، هي "الأكبر في التاريخ".
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أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على الاتفاق السوداني

نشر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، بيانا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لتهنئة شعب السودان والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة، من أجل التأسيس للمرحلة الانتقالية في البلاد، سيحقق السلام. كما يرى أحمد أن إنشاء مجلس سيادي بقيادة المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ستكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، يظهر "المهارات الدبلوماسية" للمبعوثين الخاصين، السفير الإثيوبي في القاهرة، محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد حسن اللبات.
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هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟
مظاهرات السودان

السودان نحو فترة انتقالية بعد مبادرة «أفرو-إثيوبية»

يبدو أن دعوة المجلس العسكري الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان، لتوحيد الحلول التي يقدمها الوسطاء للخروج من المأزق السوداني قد لاقت قبولا من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. فمنذ أسابيع يدور خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين، وقدمت إثيوبيا مبادرة لحل الأزمة إلا أنها لم تلق قبولا من المجلس الانتقالي، والذي دعا إلى توحيد جهودهما للتوسط بين فرقاء السودان.
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هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

على خلفية تطورات الأحداث بالخرطوم، وارتفاع وتيرة الصراع بالسودان عقب عزل البشير في أبريل الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب قولها: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت ماكيلا جيمس، خلال الساعات الماضية، أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".
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البشير في السجن.. يأكل «دليفري» ويشتكي من البعوض

بعد أن سقط نظامه في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2019، ويقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلف القضبان في سجن "كوبر" شديد الحراسة. إلا أن حياة الرئيس المخلوع خلف الجدران، تختلف عن غيره من المساجين الموجودين في السجن شديد الحراسة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن البشير يتناول وجباته من خارج السجن، ويتم جلبها له "مغلفة" مع كميات من عصير الفاكهة. وأضافت المصادر لصحيفة "التيار" السودانية أن سلطات السجن بدأت في رش مبيدات البعوض داخل ساحات السجن، السبت الماضي.
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