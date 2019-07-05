تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

تمدد الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر مقسمة لعدة مراحل، ويتولى العسكريون الرئاسة في الـ21 شهرا الأولى، وفي المقابل يتولى المدنيون الرئاسة في آخر 18 شهرا .

تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

السودان

"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وقال محمد الحسن لبات وسيط الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا". وأشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أن لبات لم يوضح الآلية التي سيتم اعتمادها، لكن الخطة الانتقالية