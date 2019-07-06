يساعد على فقدان الوزن.. ما فوائد عصير القرنبيط؟

يمنحك عصير القرنبيط معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، ستجعلك تشعر بالانتعاش لأطول فترة ممكنة بسبب وجود البروتين والعناصر المهمة الأخرى؛ مثل الكالسيوم والماغنسيوم

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مثلما تحتوي الخضراوات الورقية على الكثير من الفوائد، فإن العصائر خضراء اللون غنية أيضًا بالكثير من العناصر الرائعة. لم يحصل القرنبيط على شهرة كبيرة بين الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الألياف، على الرغم من أنه يعمل على تقوية العظام، ومضاد جيد للالتهابات، ومن ثم فهو يحمي من أمراض القلب، ويمكن تناوله أيضًا في صورة عصير منعش وصحي، وستحصل على مزيد من الفوائد؛ لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي للمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي. وذلك نقلا عن "times of india".

أصبحت العصائر الخضراء تتمتع بشعبية كبيرة هذه الأيام، خاصة عند الحديث عن فقدان الوزن، وهي شائعة أيضًا بين عاشقي الصحة، فإضافة العصائر الخضراء إلى الأنظمة الغذائية تساعد على تعزيز عملية الأيض، وكذلك حرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بشكل سريع، فهي تمد جسمك بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة المطلوبة

أصبحت العصائر الخضراء تتمتع بشعبية كبيرة هذه الأيام، خاصة عند الحديث عن فقدان الوزن، وهي شائعة أيضًا بين عاشقي الصحة، فإضافة العصائر الخضراء إلى الأنظمة الغذائية تساعد على تعزيز عملية الأيض، وكذلك حرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بشكل سريع، فهي تمد جسمك بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة المطلوبة يوميا. وبجانب ذلك فإن العديد من الأشخاص يعتمدون في فصل الصيف على التعزيز من مستويات الطاقة في الجسم، ومن ثم فاختيار المكونات الصحية هو أهم شيء للحصول على الفوائد كاملة.

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كيفية عمل عصير القرنبيط

قم بتقطيع القرنبيط قطعا صغيرة، وذلك بعد غسله جيدا بالماء، ثم ضعه في الخلاط مع ثلاثة أكواب من المياه حسب الكمية، ويمكنك إضافة البقدونس ليعطيه مذاقا رائعا، ثم استخدم المصفاة لتنقية الشوائب، وستحصل على عصير رائع يمكنك تناوله في أي وقت من اليوم ويفضل في الصباح.

أما عن القيمة الغذائية فهو يقدم العديد من الفوائد التي لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، وفي ما يلي بعضها:

1- منخفض في السعرات الحرارية

يعد القرنبيط أحد أهم الخضراوات الكثيفة من حيث العناصر الغذائية المهمة، فهو من الأطعمة المنخفضة في السعرات الحرارية، وغني أيضًا بالمعادن ومضادات الأكسدة ومركبات البيتاكاروتين، وتوجد كثير من الخضراوات الأخرى التي يمكنك إضافتها لتحصل على قيمة غذائية عالية.

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2- مصدر جيد لفيتامين C وK

تناول كوب من عصير القرنبيط بشكل يومي يمنحك معدلات عالية من فيتامين C، أكثر من كوب من عصير البرتقال، ونظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين (C ،K) فهو يساعد في التقليل من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، بجانب أنه يساعد في تنظيم معدلات الكالسيوم.

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3- يساعد على فقدان الوزن

دائمًا نقول إن البطيخ غني بمعدلات عالية من المياه ولا يوجد شيء مثله، ولكن القرنبيط يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المياه، تعمل على زيادة معدلات الترطيب في جسمك، ما من شأنه أن يسرع من حرق السعرات الحيوية بشكل أفضل، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي لا غنى عنها في أي نظام غذائي صحي، وتجعل المعدة نظيفة لأطول فترة ممكنة، كما تساعد في عملية الهضم، فالألياف بشكل عام تكبح من رغبتك في تناول الطعام.

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4- الحفاظ على الطاقة

يمنحك عصير القرنبيط معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، ستجعلك تشعر بالانتعاش لأطول فترة ممكنة، وبسبب وجود البروتين والعناصر المهمة الأخرى فيه؛ مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، فعصير القرنبيط مرتبط بشكل كبير بتعزيز المناعة؛ لذا إذا كنت تعاني من السمنة وتبحث عن حل سريع، فإن إضافة عصير القرنبيط إلى نظامك الغذائي اليومي ستُظهر لك نتائج سريعة وفعالة مع ممارسة التمرينات الرياضية.

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