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يساعد على فقدان الوزن.. ما فوائد عصير القرنبيط؟

يمنحك عصير القرنبيط معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، ستجعلك تشعر بالانتعاش لأطول فترة ممكنة بسبب وجود البروتين والعناصر المهمة الأخرى؛ مثل الكالسيوم والماغنسيوم
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
عصير القرنبيط
عصير القرنبيط
مثلما تحتوي الخضراوات الورقية على الكثير من الفوائد، فإن العصائر خضراء اللون غنية أيضًا بالكثير من العناصر الرائعة. لم يحصل القرنبيط على شهرة كبيرة بين الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الألياف، على الرغم من أنه يعمل على تقوية العظام، ومضاد جيد للالتهابات، ومن ثم فهو يحمي من أمراض القلب، ويمكن تناوله أيضًا في صورة عصير منعش وصحي، وستحصل على مزيد من الفوائد؛ لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي للمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي. وذلك نقلا عن "times of india".
أصبحت العصائر الخضراء تتمتع بشعبية كبيرة هذه الأيام، خاصة عند الحديث عن فقدان الوزن، وهي شائعة أيضًا بين عاشقي الصحة، فإضافة العصائر الخضراء إلى الأنظمة الغذائية تساعد على تعزيز عملية الأيض، وكذلك حرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بشكل سريع، فهي تمد جسمك بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة المطلوبة
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فوائد-زيت-السمسم

فوائد زيت السمسم.. يمنع نمو الخلايا السرطانية

الزيوت الحيوية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند إضافة إلى زيت الخردل وزيت عباد الشمس تحتوي على كثير من الفوائد الغذائية والعلاجية، ولكن توجد بعض الأنواع التي ذاع صيتها مثل زيت السمسم. السمسم بشكل عام يقدم لك كثيرا من الفوائد، على سبيل المثال يعمل على نمو العظام بشكل صحي ويقلل من ضغط الدم بشكل سريع، وإدراة مرض السكري، كما أنه يساعد في التعزيز من نمو الشعر وزيادة كثافته، ويحسن من عمليات الهضم، ويمكنك استخدامه في الطهي إذا كنت ترغب في طعام صحي، نقلًا عن "organicfacts".
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دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

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البطاطس مش بس شيبسي.. عصيرها يعالج القرح

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