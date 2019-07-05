رياضة

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
وأكد المصدر أن النادي الإنجليزي كان متمسكا بالحصول على 2 مليون جنيه استرليني الأمر الذي أجبر إدارة الأهلي لاتخاذ خطوة إرسال خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي الذي سافر رفقة نادر شوقي وكيل اللاعب ووفقاً للعقد الجديد تم تخفيض 100 ألف جنيه استرليني فقط. وستتكبد خزينة الأهلي مليونا و600 ألف جنيه إسترليني، مُقابل
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رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
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رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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نادر شوقي : الزمالك لم يطلب التعاقد مع رمضان صبحي

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي". كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك قدم عرضًا رسميا لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي.
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مران الأهلي.. ظهور حسين السيد وانتظام علي لطفي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، أعقبها خوض الفريق لفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجانب الخططي في المران المسائي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، كما عقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون على هامش المران للوقوف على بعض الجوانب الفنية.
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الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
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