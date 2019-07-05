نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

رمضان صبحي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.

وأكد المصدر أن النادي الإنجليزي كان متمسكا بالحصول على 2 مليون جنيه استرليني الأمر الذي أجبر إدارة الأهلي لاتخاذ خطوة إرسال خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي الذي سافر رفقة نادر شوقي وكيل اللاعب ووفقاً للعقد الجديد تم تخفيض 100 ألف جنيه استرليني فقط. وستتكبد خزينة الأهلي مليونا و600 ألف جنيه إسترليني، مُقابل

وأكد المصدر أن النادي الإنجليزي كان متمسكا بالحصول على 2 مليون جنيه استرليني الأمر الذي أجبر إدارة الأهلي لاتخاذ خطوة إرسال خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي الذي سافر رفقة نادر شوقي وكيل اللاعب ووفقاً للعقد الجديد تم تخفيض 100 ألف جنيه استرليني فقط.

وستتكبد خزينة الأهلي مليونا و600 ألف جنيه إسترليني، مُقابل استعارة اللاعب لموسم واحد، أي ما يعادل 33 مليونا و280 ألف جنيه مصري، بخلاف بند آخر يتمثل في دفع 150 ألف جنيه إسترليني حال تتويج الأهلي بلقب الدوري، ونفس القيمة حال التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أعلن ضم رمضان صبحي إلى معسكر الفريق المقام في إسبانيا ابتداء من غد السبت لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك في بطولة الدوري.

