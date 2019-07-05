«أهو ده اللي صار» يفوز بجائزة الإذاعة والتليفزيون

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

أهو ده اللي صار

حصد مسلسل "أهو ده اللي صار"، الجائزة الذهبية لمصر في مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته العشرين، ليحصل لمصر على جائزتها الوحيدة في مجال الدراما ضمن فعاليات المهرجان. "أهو ده اللي صار" من إنتاج محمد مشيش وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وهو من بطولة كل من النجوم: روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وإلهام عبد البديع وعدد كبير من النجوم، وعُرض في بداية العام 2019 عبر قناتي ON E وMBC1.

"أهو ده اللي صار" مسلسل تدور أحداثه في مئة عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات "علي بحر، أصداف، نادرة، خديجة هانم، يوسف نوار، وديع بساطي" عبر قرن من الزمان نرى ما الذي صار بين العشاق. وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري وقت عرضه. وقدّم المنتج محمد مشيش خلال