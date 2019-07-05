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«أهو ده اللي صار» يفوز بجائزة الإذاعة والتليفزيون

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
أهو ده اللي صار
أهو ده اللي صار
حصد مسلسل "أهو ده اللي صار"، الجائزة الذهبية لمصر في مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته العشرين، ليحصل لمصر على جائزتها الوحيدة في مجال الدراما ضمن فعاليات المهرجان. "أهو ده اللي صار" من إنتاج محمد مشيش وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وهو من بطولة كل من النجوم: روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وإلهام عبد البديع وعدد كبير من النجوم، وعُرض في بداية العام 2019 عبر قناتي ON E وMBC1.
"أهو ده اللي صار" مسلسل تدور أحداثه في مئة عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات "علي بحر، أصداف، نادرة، خديجة هانم، يوسف نوار، وديع بساطي" عبر قرن من الزمان نرى ما الذي صار بين العشاق. وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري وقت عرضه. وقدّم المنتج محمد مشيش خلال
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يحيى العلمي.. المخرج الذي عقد السندريلا من الدراما

في مثل هذا اليوم وتحديدًا 5 يوليو 1941، ولد المخرج المخضرم يحيى العلمي، أحد أبرز مخرجي جيله خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث نجح في السينما والدراما معًا تاركًا أعمالًا باتت بصمة في تاريخ الدراما المصرية، إلى أن رحل في 19 يناير 2002، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لمحبيه وللفنانين الذين عملوا معه ولمع نجمهم على يده، من بينهم الساحر محمود عبد العزيز، والزعيم عادل إمام، والإمبراطور أحمد زكي، حيث رحل العلمي في الستين من عمره، بعد صراع مرير مع مرض القلب وتدهورت حالته بعد أن أصيب بمشاكل في الكبد، وذلك في أثناء تصويره مسلسله الأخير «بنات أفكاري».
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«بلوك» من رانيا يوسف لإبراهيم سعيد.. وهذا رد فعله

نشرت الممثلة رانيا يوسف، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بفستان قصير، وتمنت لمتابعيها نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالفرح والضحك، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشر صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، بينما سخر آخرون ووجهوا إليها سؤالا عن "البطانة" ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40. ومن بين المعلقين عبر "تويتر"، لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الذي عقب بوضعه مجموعة من النقاط.
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رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

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كوكي تتعرض للإجهاض: ابني مات.. ادعولي

كشفت الفنانة مريهان مجدي "كوكي"، شقيقة الفنانة روبي، عن تطورات حالتها الصحية، خاصة بعد تعرضها لنزيف حاد وإجهاض خلال الساعات الماضية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البيبي مات وعملت العملية الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدًا". "كوكي" تعرضت خلال الساعات الماضية لحالة صعبة بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت صورة لها في أثناء وجودها في أحد المستشفيات، وحرص جمهورها على دعمها والدعاء لها.
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وفاة والدة المطربة مروة ناجي: رحلت أمي الغالية

توفيت والدة الفنانة مروة ناجي، بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء في منزل العائلة في منطقة بحري بالإسكندرية بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء. وأعلنت مروة ناجي خبر رحيل والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستعينةً بقوله تعالى: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفةً: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".
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فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.
الــممر (2)

صراع الإيرادات.. كازبلانكا يفشل في تجاوز الممر

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، شباك تذاكر موسم أفلام عيد الفطر، حيث بلغ إيراد أمس السبت، مليونين و221 ألفا و202 جنيه، متفوقًا على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، والذى حقق مليونين و15 ألفا و470 جنيها، الذى تراجع عن صدارته لشباك التذاكر، ورغم أن الفرق بين الفيلمين 205 آلاف و732 جنيهًا، فإنه يعتبر هذا مؤشرا جديدا على إقبال الجماهير على فيلم «الممر» بعد الإشادات الواسعة من قبل الفنانين والمشاهير في حق الفيلم ونجومه، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس ومحمد فراج.
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