3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
وتم تحديد التعريفة الجديدة لأجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، كالتالي:- 175 قرشاً داخل المدينة.- 2.25 جنيه لشرق النيل.- 3.5 جنيه لابني بيتك.- 8 جنيهات للتاكسى داخل المدينة.- 16 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل. تعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها كالتالي:- 5 جنيهات لخط
وتم تحديد التعريفة الجديدة لأجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، كالتالي:
- 175 قرشاً داخل المدينة.
- 2.25 جنيه لشرق النيل.
- 3.5 جنيه لابني بيتك.
- 8 جنيهات للتاكسى داخل المدينة.
- 16 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل.
تعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها كالتالي:
- 5 جنيهات لخط بني سويف/ الواسطى.
- 2.25 جنيه لخط بني سويف/ ناصر.
- 6 جنيهات لخط بني سويف /الفشن.
- 3.5 جنيه لخط بني سويف/ إهناسيا.
- 6 جنيهات خط بني سويف/ سمسطا.
- 3.5 جنيهات لخط بنى سويف/ببا.
وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحو التالى:
- 30 جنيها للمنيب.
- 27 جنيها لحلوان.
- 32 جنيها للمرج.
- 28 جنيها لأكتوبر.
-32 جنيها للسلام.
-32 جنيها عبود.
- 27 جنيها للمنيا.
- 8 جنيهات للفيوم.