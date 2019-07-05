3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

موقف سيارات - أرشيفية

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.

وتم تحديد التعريفة الجديدة لأجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، كالتالي:- 175 قرشاً داخل المدينة.- 2.25 جنيه لشرق النيل.- 3.5 جنيه لابني بيتك.- 8 جنيهات للتاكسى داخل المدينة.- 16 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل. تعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها كالتالي:- 5 جنيهات لخط