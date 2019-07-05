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3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
موقف سيارات - أرشيفية
موقف سيارات - أرشيفية
اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
وتم تحديد التعريفة الجديدة لأجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، كالتالي:- 175 قرشاً داخل المدينة.- 2.25 جنيه لشرق النيل.- 3.5 جنيه لابني بيتك.- 8 جنيهات للتاكسى داخل المدينة.- 16 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل. تعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها كالتالي:- 5 جنيهات لخط
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أزمة-بنزين-في-سوريا (1)

التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
بنزين

تخفيض 50% للطلاب.. التعريفة الجديدة لجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها، وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة محذرا من أي محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
محطات-بنزين (4)

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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بنزين

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
سوق الموسكى

1105 أسواق عشوائية فى مصر والقاهرة تحظى بنصيب الأسد

تحولت أغلب المناطق فى محافظات مصر خلال السنوات الماضية إلى أسواق عشوائية، ومع الوقت تحولت هذه الأسواق إلى غول من الصعب السيطرة عليه فى ظل قوانين غير رادعة، وهو ما ساهم فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ليس فقط فى الأماكن الثابتة بل فى وسائل النقل والمواصلات، وكانت الحلول دائما لا تخرج عن نطاق إخلاء المكان فقط دون توفير البديل، أو إخلاء المكان مع توفير بديل أحيانا ما يكون مناسبا ولكنه لا يستوعب الجميع، وأحيانا يجده البائع غير مناسب فيتجه للبحث عن سوق عشوائية جديدة، ومع تفاقم الأزمة وضعها البرلمان على مائدته بحثا عن الحل.
طقس (3)

حر وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
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