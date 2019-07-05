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بعد انفراج أزمتها| هواوي تقود الجيل الخامس والـWIFI6

عقدت هواوى المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المؤتمر السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت شعار "Re-Think IP for Egypt 2020" للمرة الثانية على التوالي
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
هواوي
هواوي
قال بوب جاو الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة هواوي مصر إن "التحول الرقمي للمؤسسات يستلزم مراكز بيانات تعتمد على الحوسبة السحابية مما يجعلها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم رقمنة الخدمة، ومع تطور المجتمع الذكي أصبح مركز البيانات السحابي بمثابة منصة ابتكار للخدمات في العديد من الصناعات، مثل الحكومة والأمن العام والخدمات المصرفية والنفط والغاز، وقد واصلت هواوي تعزيز أسس مراكز البيانات من خلال الابتكار في مجالات الرقائق والأجهزة والبرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وجمع الحدث أكثر من 250 شخص من عملاء هواوي و شركاؤها لتبادل رؤى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع المؤسسات وتقديم تكنولوجيات هواوي المتقدمة في المدن الآمنة والذكية والذكاء الإصطناعي في الشبكات وتم إطلاق تكنولوجيا الـWIFI 6. وأضاف جاو: هواوى مكرسة لمساعدة العملاء على كسب الفرص وتحقيق النجاح التجاري
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هاتف سامسونج القابل للطي ‎ (1)

دعوى قضائية ضد سامسونج بسبب تضليل عملائها

قالت اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك (ACCC)، إن أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم لم تعرف أو تختبر بما فيه الكفاية تأثيرات تعرض أجهزتها لحمامات السباحة أو المياه المالحة عندما أظهرت الإعلانات أنها تعمل بالكامل ضد المياه. أعلنت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة "سامسونج إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية "جالاكسي" على أنها مقاومة للمياه.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي. أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.
فيسبوك

«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.
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هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
الموبيلات-الصينى

كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.
-هواوي Mate 20 Pro (4)

هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟

على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.
فرع-هواوي-في-بريطانيا

هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.
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