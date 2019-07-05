بعد انفراج أزمتها| هواوي تقود الجيل الخامس والـWIFI6

عقدت هواوى المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المؤتمر السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت شعار "Re-Think IP for Egypt 2020" للمرة الثانية على التوالي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

قال بوب جاو الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة هواوي مصر إن "التحول الرقمي للمؤسسات يستلزم مراكز بيانات تعتمد على الحوسبة السحابية مما يجعلها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم رقمنة الخدمة، ومع تطور المجتمع الذكي أصبح مركز البيانات السحابي بمثابة منصة ابتكار للخدمات في العديد من الصناعات، مثل الحكومة والأمن العام والخدمات المصرفية والنفط والغاز، وقد واصلت هواوي تعزيز أسس مراكز البيانات من خلال الابتكار في مجالات الرقائق والأجهزة والبرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وجمع الحدث أكثر من 250 شخص من عملاء هواوي و شركاؤها لتبادل رؤى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع المؤسسات وتقديم تكنولوجيات هواوي المتقدمة في المدن الآمنة والذكية والذكاء الإصطناعي في الشبكات وتم إطلاق تكنولوجيا الـWIFI 6. وأضاف جاو: هواوى مكرسة لمساعدة العملاء على كسب الفرص وتحقيق النجاح التجاري

وجمع الحدث أكثر من 250 شخص من عملاء هواوي و شركاؤها لتبادل رؤى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع المؤسسات وتقديم تكنولوجيات هواوي المتقدمة في المدن الآمنة والذكية والذكاء الإصطناعي في الشبكات وتم إطلاق تكنولوجيا الـWIFI 6.

وأضاف جاو: هواوى مكرسة لمساعدة العملاء على كسب الفرص وتحقيق النجاح التجاري في عملية التحول الرقمي".

وفي سياق الحديث عن المدن الذكية وتكنولوجياتها صرح جو سو رئيس القطاع التقني في هواوي العالمية، "هواوى قد نجحت بالفعل في تقديم حلول تحول المدن إلى مدن ذكية وآمنة في أكثر من 40 دولة في العالم، حيث لدينا 160 مدينة ذكية تستخدم حلولا قدمتها هواوي، كما أشار إلى أن هذه الحلول لن تؤدي فقط إلى تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وترفع معدلات الأمن، ولكن ستزيد أيضًا من القدرة التنافسية لتلك المدن في مؤشر القدرة التنافسية العالمية".





خلال هذا الحدث، قدم شركاء هواوى دراساتهم الناجحة في ثورة التحول الرقمي لإظهار حالة فوائد التحول في مختلف القطاعات، أبرز المهندس أحمد فاروق، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة راشبيتكو، شركة رائدة في صناعة النفط والغاز في مصر، أهمية وجود شريك حقيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عملية التحول الرقمي للجهات التي ترغب في المضي قدماً.

وأكد المهندس أحمد، على فوائد شراكته مع هواوى في عملية التحول الرقمي الخاصة بها، وقال إنه لا يوفر استجابة سريعة فحسب بل إن فريق البحث والتطوير من هواوى يوفر أفضل دعم، كما أشادت الدكتور جيهان زهران المستشار لجامعة بدر، بمستوى الدعم المقدم من هواوى والخدمة السريعة لعملية التحول الرقمي في حرم جامعة بدر.

معهد ماساتشوس يختار هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم

في سياق مواز أعلن معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا صاحب الثقل العالمي الكبير في مجاله اختيار شركة هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم لهذا العام 2019، وذلك من خلال مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو".



وتختار المجلة أذكى 50 شركة بناءً على ما قامت به الشركات خلال العام المنصرم، والأساليب التي استخدمتها والإنجازات التي حققتها، وتقوم المجلة بتقييم الكفاءة الأساسية للشركات ضمن التقنيات الناشئة وأي طفرات وابتكارات تقنية حققتها الشركات لنفسها أو في مجالها أو حتى للعالم عموماً، وقد اختيرت هواوي ضمن قائمة هذا العام بفضل قدراتها المذهلة في مجال الابتكار.





فودافون تعتمد تكنولوجيا هواوي في الجيل الخامس

في سياق آخر قامت شركة فودافون المملكة المتحدة بتشغيل خدمة الجيل الخامس معتمدة على معدات وتكنولوجيا هواوي، لتصبح ثاني مشغل للهاتف المحمول في المملكة المتحدة يقوم بتشغيل شبكة 5G

وتم إطلاق شبكة فودافون في سبع مدن بريطانية، بما في ذلك كارديف ولندن ومانشستر وجلاسجو، حيث توفر سرعات أكبر بكثير وفرصة لخدمات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والإنترنت من الأشياء، والروبوتات، والمدن المتصلة والسيارات ذاتية القيادة.



وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة فودافون المملكة المتحدة أيضًا أنها تقدم خدمة التجوال الدولي 5G في أربع دول أوروبية - بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا خلال فصل الصيف، ستعمل شبكة 5G من Vodafone بسرعات تتراوح ما بين 150 إلى 200 ميجابت في الثانية، أي بمعدل أسرع 10 مرات من 4G.

ووصفت آن شيهان، مديرة الأعمال في شركة فودافون المملكة المتحدة، تكنولوجيا الـ 5G أنها ستغير الاقتصاد العالمي".



