بعد زيادة النزين.. الفيوم تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

موقف مواصلات - أرشيفية

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، اجتماعًا، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود، حضره اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد، ووكيل إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، ورئيس مباحث التموين، ونائب المستشار العسكري للمحافظة. وكانت وزارة البترول أعلنت زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، وبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا، والتجاري 130 جنيهًا، والبنزين 9 جنيه للتر الـ95، و8 جنيهًا للتر بنزين 92، و6.75 لبنزين 80، والكيروسين والسولار 6.75 للتر.

وبناءًا على الاجتماع، أصدر محافظ الفيوم قرار بشأن سعر أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلي سعة 12,5 كيلو يحدد سعر بيعها للمستهلك من المستودع بمبلغ 65 جنيهًا، ومبلغ 70 جنيهًا سعر البيع للتوصيل للقري والنجوع والوحدات المحلية. وبالنسبة لإسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك التجاري سعة 25 كيلو