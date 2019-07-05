ماذا يعنى تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

أعلنت الحكومة اليوم تطبيق أسعار جديدة للمواد البترولية، منها بنزين 95 و 92 و80 والغاز المنزلي وغاز السيارات والجاز والمازوت، وتعد هذه الزيادة الأخيرة وفقا لخطة الحكومة

تحرير:محمد صلاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

بنزين

تستعد الحكومة لإصدار لائحة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية المختلفة المرتقبة بدءا من سبتمبر المقبل وفقا لأسعار التكلفة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط على مستوى العالم، والتى تشهد انخفاضا ملحوظا للمرة الاولى منذ عدة شهور، حيث سجل سعر برميل النفط حاليا 64 دولارا فيما تم إدراجه وتحديد سعره بالموازنة الحالية عند 68 دولارا للبرميل. وقال الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن اتباع الحكومة آلية التسعير التلقائى جاء بعد نجاح تطبيق الآلية فى عدد من دول العالم مرتبطة بسعر الدولار وتكلفة إنتاج سعر اللتر.

وأضاف راغب فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن اتخاذ تلك الاجراءات يصب في مصلحة المواطن البسيط والعادى أيضًا، وذلك كى يتمتع بخدمات صحية وتعليمية وذلك تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك السياسة الاقتصادية حتى يتمتع كل مواطن بحياة كريمة فى مصر. ونوه