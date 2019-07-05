رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

أليو ديانج

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.

ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة. ومن المقرر أن يلتحق أليو ديانج بمعسكر الفريق في إسبانيا،

ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.



ومن المقرر أن يلتحق أليو ديانج بمعسكر الفريق في إسبانيا، حيث سيغادر الفريق غدا السبت، لإقامة معسكر اعدادي يتخلله ثلاث مباريات ودية، وفي حالة إتمام الصفقة سينضم اللاعب لمعسكر الفريق الأسبوع المقبل وفقاً للاتفاق الذي قام به أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي.



يذكر أن مسؤولي الأهلي حصلوا على وعود من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بشأن معاملة لاعب من شمال إفريقيا على أنه لاعب محلي ومن ثم يحق للأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي خامس.