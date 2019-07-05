رياضة

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
أليو ديانج
أليو ديانج
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة. ومن المقرر أن يلتحق أليو ديانج بمعسكر الفريق في إسبانيا،
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رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
رمضان-صبحى (2)

رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
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أليو ديانج‎

كواليس مفاوضات الأهلي مع المالي اليو ديانج

علمت "التحرير" أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة المالي اليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولودية الجزائر الجزائري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن غادر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء للاجتماع مع عمر غريب رئيس النادي الجزائري وحسم الصفقة بشكل نهائي. وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي الجزائري طلبت مليون و600 ألف دولار من أجل الاستغناء عن ديانج، بينما عرض الأهلي الآخر وصل لمليون و400 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مسؤولو الفريق الجزائري وتمسكوا بطلباتهم المادية.
بيراميدز والزمالك (1)

رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
تركي-آل-الشيخ

الاتحاد العربي يعلن موعد انتخابات الرئاسة

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس في القاهرة، برئاسة الجزائري محمد روراوة، نائب الرئيس، عقب استقالة تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السابق. وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ31 من الشهر نفسه. واستقال تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، من منصبه أواخر يونيو الماضي، بعدما شغل المنصب أواخر عام 2017.
اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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