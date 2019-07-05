بعد زيادة البنزين.. «كريم» ترفع أسعار خدماتها 15%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

وائل أبو العلا

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، رفع أسعار المنتجات البترولية للجمهور، وعلى إثر ذلك تم رفع تعريفات ركوب غالبية وسائل النقل، وفي هذا الإطار أعلنت شركة شركة كريم، لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، رفع تعريفة خدماتها للمستخدمين، وذلك عبر رسالة نصية أرسلتها للعملاء اليوم، قالت فيها إن السعر الأساسى لاستخدام فئة Go حالياً أصبح 7.7 جنيه، كما ستصل تكلفة كيلو التحرك 2.8 جنيه، بينما يتم احتساب الانتظار على أساس 77 قرشاً، وستبلغ تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.

وعلمت «التحرير» أن متوسط الزيادة التي أقرتها كريم تبلغ نحو 15% في إجمالي الزيادة على مختلف الخدمات التي تقدمها من سكوتر وسيارات ونقل جماعي. ولم تعلن شركة أوبر حتى الآن أي زيادة في أسعار خدماتها. وتعمل في مصر شركتي كريم وأوبر في مجال النقل التشاركي عبر السيارات الملاكي، بينما تعمل شركة سويفل