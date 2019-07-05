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بعد زيادة البنزين.. «كريم» ترفع أسعار خدماتها 15%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
وائل أبو العلا
وائل أبو العلا
أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، رفع أسعار المنتجات البترولية للجمهور، وعلى إثر ذلك تم رفع تعريفات ركوب غالبية وسائل النقل، وفي هذا الإطار أعلنت شركة شركة كريم، لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، رفع تعريفة خدماتها للمستخدمين، وذلك عبر رسالة نصية أرسلتها للعملاء اليوم، قالت فيها إن السعر الأساسى لاستخدام فئة Go حالياً أصبح 7.7 جنيه، كما ستصل تكلفة كيلو التحرك 2.8 جنيه، بينما يتم احتساب الانتظار على أساس 77 قرشاً، وستبلغ تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.
وعلمت «التحرير» أن متوسط الزيادة التي أقرتها كريم تبلغ نحو 15% في إجمالي الزيادة على مختلف الخدمات التي تقدمها من سكوتر وسيارات ونقل جماعي. ولم تعلن شركة أوبر حتى الآن أي زيادة في أسعار خدماتها. وتعمل في مصر شركتي كريم وأوبر في مجال النقل التشاركي عبر السيارات الملاكي، بينما تعمل شركة سويفل
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بنزين

ماذا يعنى تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

تستعد الحكومة لإصدار لائحة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية المختلفة المرتقبة بدءا من سبتمبر المقبل وفقا لأسعار التكلفة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط على مستوى العالم، والتى تشهد انخفاضا ملحوظا للمرة الاولى منذ عدة شهور، حيث سجل سعر برميل النفط حاليا 64 دولارا فيما تم إدراجه وتحديد سعره بالموازنة الحالية عند 68 دولارا للبرميل. وقال الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن اتباع الحكومة آلية التسعير التلقائى جاء بعد نجاح تطبيق الآلية فى عدد من دول العالم مرتبطة بسعر الدولار وتكلفة إنتاج سعر اللتر.
بنزين

البترول: تطبيق تسعير الوقود تلقائيا سبتمبر المقبل

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة بصدد إصدار لائحة تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط، أى قابلة للزيادة أو النقصان. وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر، ونوه بأن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول، وسعر البيع محليا المحدد جبريا.
وزير-البترول (3)

وزير البترول يبحث مع المسؤولين آثار زيادة الوقود

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا فى غرفة عمليات الوزارة، ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته فى مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار، من مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.
المهندس محمد ابو طالب نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات‎

محمد أبو طالب: WE تقدم خدمة إنترنت بسرعات غير مسبوقة

أكد محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE، أن باقات الإنترنت المنزلي الجديدة التي طرحتها الشركة بالسوق المصرية تحتوي على سرعات غير مسبوقة، لافتا إلى أن التطوير الذي شهدته البنية التحتية للاتصالات ساهم بشكل كبير في الوصول إلى تلك السرعات، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الشركة على مدار الشهور الماضية برفع كفاءة الشبكة وزيادة 5 آلاف كبينة، من خلال ضخ مليارات لرفع كفاءة الإنترنت وزيادة السرعات المقدمة للعملاء، بما يساهم في عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي.
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التكسي-الابيض

تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
بنزين

ماذا يعنى تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

تستعد الحكومة لإصدار لائحة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية المختلفة المرتقبة بدءا من سبتمبر المقبل وفقا لأسعار التكلفة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط على مستوى العالم، والتى تشهد انخفاضا ملحوظا للمرة الاولى منذ عدة شهور، حيث سجل سعر برميل النفط حاليا 64 دولارا فيما تم إدراجه وتحديد سعره بالموازنة الحالية عند 68 دولارا للبرميل. وقال الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن اتباع الحكومة آلية التسعير التلقائى جاء بعد نجاح تطبيق الآلية فى عدد من دول العالم مرتبطة بسعر الدولار وتكلفة إنتاج سعر اللتر.
بنزين

البترول: تطبيق تسعير الوقود تلقائيا سبتمبر المقبل

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة بصدد إصدار لائحة تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط، أى قابلة للزيادة أو النقصان. وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر، ونوه بأن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول، وسعر البيع محليا المحدد جبريا.
وزير-البترول (3)

وزير البترول يبحث مع المسؤولين آثار زيادة الوقود

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا فى غرفة عمليات الوزارة، ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته فى مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار، من مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.
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