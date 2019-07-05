تعديلات في مواعيد مباريات ليفربول في البريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن مواعيد مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعديلات بسبب ضغوط أصحاب حقوق البث لتفادي عدم إذاعة المباريات التي تم تحديدها، حيث أكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي أن أول مباراة تم تعديلها هي مباراة آرسنال بالجولة الثالثة وتحديد موعد الخامسة والنصف مساءً بتوقيت إنجلترا بدلًا من إقامتها عصرا. التعديل الثاني كان لمباراة الريدز أمام بيرنلي والتي ستقام على ملعب تيرف مور في تمام الخامسة والنصف مساءً بدلًا من إقامتها عصرًا، وذلك لضمان نقل المباراتين عبر شبكة سكاي سبورتس.

التعديل في المباراة الثالثة للريدز كان أمام نيو كاسل يونايتد، التي كان مقررًا لها يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل، وتحدد لها الثانية عشر والنصف ظهرًا، حيث ستكون مباراة افتتاح الجولة الخامسة بالبريميرليج. كما تم تعديل موعد مباراة ليفربول وتشيلسي التي تقام على ستامفورد بريدج يوم 12 سبتمبر، حيث تقام في الرابعة