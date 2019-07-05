رياضة

تعديلات في مواعيد مباريات ليفربول في البريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
ليفربول
ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن مواعيد مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعديلات بسبب ضغوط أصحاب حقوق البث لتفادي عدم إذاعة المباريات التي تم تحديدها، حيث أكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي أن أول مباراة تم تعديلها هي مباراة آرسنال بالجولة الثالثة وتحديد موعد الخامسة والنصف مساءً بتوقيت إنجلترا بدلًا من إقامتها عصرا. التعديل الثاني كان لمباراة الريدز أمام بيرنلي والتي ستقام على ملعب تيرف مور في تمام الخامسة والنصف مساءً بدلًا من إقامتها عصرًا، وذلك لضمان نقل المباراتين عبر شبكة سكاي سبورتس.
التعديل في المباراة الثالثة للريدز كان أمام نيو كاسل يونايتد، التي كان مقررًا لها يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل، وتحدد لها الثانية عشر والنصف ظهرًا، حيث ستكون مباراة افتتاح الجولة الخامسة بالبريميرليج. كما تم تعديل موعد مباراة ليفربول وتشيلسي التي تقام على ستامفورد بريدج يوم 12 سبتمبر، حيث تقام في الرابعة
اقرأ المزيد
فيصل فجر

نجم المغرب عن السقوط أمام بنين: لا نعلم كيف خسرنا

كشف فيصل فجر، نجم المنتخب المغربي، عن أسباب الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها منتخب أسود الأطلسي، أمام منتخب السناجب بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على استاد السلام فى إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو الجاري. وقال فجر في تصريحات عقب المباراة: نعلم أننا مقصرين، دخلنا المباراة وكنا نعتقد أن المنافس ليس قويًا وأعتقد أننا تهاونا بعض الشيء". وأضاف لاعب فريق كان الفرنسي: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الأهداف المحققة، تحدثنا في غرف الملابس سويًا ولا نعلم كيف خسرنا.
المغرب وبنين (3)

مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
اقرأ المزيد من الأخبار
فولهام- تشيلسي‎ (2)

عقوبة الفيفا أمل شباب تشيلسي في التألق

لا زالت محكمة التحكيم الرياضية تنظر في الطعن الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد، وذلك بسب انتهاكه للوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن الـ18 عاماً من خارج أوروبا، ويواجه النادي، الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، غرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري، وهذه العقوبة التي أثارت حفيظة إدارة النادي اللندني، كانت بمثابة هدية بالنسبة للوجوه الشابة داخل الفريق، فهي فرصة ذهبية، بالنسبة لتامي أبراهام وهودسون أودي وروبين لوفتوس شيك، وغيرهم.
فرحة فينالدوم لاعب ليفربول (2)

فينالدوم: تطورنا كثيرًا.. وفان ديك نادرًا ما يخطئ

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، عن أن قدرة الفريق على الفوز بالمباريات التي لم يقدم فيها وزملاؤه أفضل أداء لهم خلال الموسم المنصرم تعكس مدى تطور الفريق تحت إمرة يورجين كلوب، وقال فينالدوم: "لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل على صعيد الأداء في الملعب أيضا، فقد أصبح أداؤنا أكثر نضجا مع مرور الوقت، إذ بدأنا الموسم بشكل رائع واستطعنا الفوز بالعديد من المباريات الصعبة التي كان من الصعب علينا الفوز بها في الماضي لو لم نظهر بالمستوى المطلوب. في الموسم الماضي كان الأمر مختلفا فقد تعلمنا الكثير وأصبح كل اللاعبين أفضل مما كانوا عليه".
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
ساديو-ماني

ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

يؤمن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، بقدرته على أن يكون أفضل في الموسم المقبل (2019-2020)، بعد أن كان الموسم الماضي (2018-2019) الأفضل تهديفيا له بالوصول للهدف 26 في جميع المسابقات، وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير، وإنهاء الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، وقال ساديو ماني صاحب الـ27 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لأكون صريحا، أظن أنني تطورت كثيرا في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org