رياضة

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
الزمالك
الزمالك
خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
الشوط الأول نجح الزمالك في السيطرة على مجريات الأمور وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان عن طريق محمد ابراهيم وواحدة من حازم إمام. ودفع خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلا من أحمد مدبولي في الشوط الثاني للمباراة، كما
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نجم المغرب عن السقوط أمام بنين: لا نعلم كيف خسرنا

كشف فيصل فجر، نجم المنتخب المغربي، عن أسباب الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها منتخب أسود الأطلسي، أمام منتخب السناجب بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على استاد السلام فى إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو الجاري. وقال فجر في تصريحات عقب المباراة: نعلم أننا مقصرين، دخلنا المباراة وكنا نعتقد أن المنافس ليس قويًا وأعتقد أننا تهاونا بعض الشيء". وأضاف لاعب فريق كان الفرنسي: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الأهداف المحققة، تحدثنا في غرف الملابس سويًا ولا نعلم كيف خسرنا.
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مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
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رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
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«لاسارتي» يختار 33 لاعبًا من الأهلي لمعسكر إسبانيا

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى في إطار استعدادات الفريق الأول لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى لفريق الأهلي مباراتين في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب ونادي الزمالك وفي حالة الفوز بالمباراتين سيتوج رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى استكمال مشواره في كأس مصر حيث يخوض مواجهة أمام بيراميدز في دور الـ16 من البطولة.
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رسميا.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعاقد نادي الزمالك مع كريم الدهشان نجم الأهلي، في كرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث نشر أحمد جلال نائب رئيس الزمالك عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة تجمع بينه وبين كريم الدهشان وهو يرتدي قميص الزمالك بعد توقيع العقد. وكتب أحمد جلال على الصورة: "ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك... أولى صفقات السلة.. نجم الأهلي كريم الدهشان في النادي الملكي... شكرا للدعم الكامل من المستشار/ مرتضي منصور ومجلس الإدارة لتدعيم فريق السلة استمرارا لحصد البطولات.. شكرا للجهاز الفني بقيادة عصام عبد الحميد.. الجديد قادم بأمر الله".
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بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
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الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
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