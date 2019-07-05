الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

الزمالك

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الشوط الأول نجح الزمالك في السيطرة على مجريات الأمور وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان عن طريق محمد ابراهيم وواحدة من حازم إمام. ودفع خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلا من أحمد مدبولي في الشوط الثاني للمباراة، كما

الشوط الأول نجح الزمالك في السيطرة على مجريات الأمور وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان عن طريق محمد ابراهيم وواحدة من حازم إمام.



ودفع خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلا من أحمد مدبولي في الشوط الثاني للمباراة، كما دفع جلال بمحمد عنتر بدلا من أحمد سيد زيزو، ويوسف أحمد حسن بدلا من عمر السعيد، وإبراهيم حسن بدلا من حازم إمام، كما شارك أيمن حفني في الدقيقة الـ 24 بدلا من محمد إبراهيم، دفع المدير الفني للزمالك أيضا باللاعب محمود الشحات بدلا من محمود عبدالعزيز.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى بمعسكره الحالي في قبرص الي يمتد لمدة إسبوعين، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري، علمًا بأن الأبيض يتبقى له ثلاث مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.