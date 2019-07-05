تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

تعريفة الأجرة الجديدة للتاكسي الأبيض

أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

وأقر عبد العال، أيضا، الزيادات المقررة على أسعار السرفيس الداخلي للقاهرة الكبرى، إذ جاءت الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية، وذلك وفق المسافة لكل خط سير. كما اعتمد المحافظ، أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود. وقال اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس