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تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
تعريفة الأجرة الجديدة للتاكسي الأبيض
تعريفة الأجرة الجديدة للتاكسي الأبيض
أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
وأقر عبد العال، أيضا، الزيادات المقررة على أسعار السرفيس الداخلي للقاهرة الكبرى، إذ جاءت الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية، وذلك وفق المسافة لكل خط سير. كما اعتمد المحافظ، أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود. وقال اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس
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اتوبس نقل عام

تعريفة أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين

أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، فيما تحددت سعر الزيادة الجديدة في تعريفة التاكسي الأبيض، عند فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، بييما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام.
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بعد زيادة النزين.. الفيوم تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، اجتماعًا، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود، حضره اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد، ووكيل إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، ورئيس مباحث التموين، ونائب المستشار العسكري للمحافظة. وكانت وزارة البترول أعلنت زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، وبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا، والتجاري 130 جنيهًا، والبنزين 9 جنيه للتر الـ95، و8 جنيهًا للتر بنزين 92، و6.75 لبنزين 80، والكيروسين والسولار 6.75 للتر.
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3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
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التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
شعبان-خليفة

«المحافظين» يحذر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن الوفد المصري المسافر لجنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي، يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن سمعة مصر في مواجهة لجنة معايير العمل الدولية والشكاوى التي وردت إليها من بعض النقابات المستقلة، والتقارير التى أرسلتها بعض الجمعيات المهتمة بالشأن العمالي في مصر، تجاه بعض الأخطاء التي واجهتها أثناء إجراء الانتخابات العمالية، من قبل بعض موظفى وزارة القوى العاملة، للتطبيق الخاطئ لقانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية، سواء كانت هذه الشكاوى حقيقية أو مغرضة بقصد الاستقواء بالاتحاد الدولي.
طقس-حر

الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
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