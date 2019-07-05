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مصر تستضيف معرض كاريكاتير عالمي في «لاونج جوته»

تحرير:كريم محجوب ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
معرض كاريكاتير - أرشيفية
معرض كاريكاتير - أرشيفية
يستضيف معهد التحرير "لاونچ جوته" الثقافي، معرض كاريكاتير "كوبا" بالشراكة مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر «فيكو»، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير من أكثر من دولة حول أنحاء العالم، ويستهل المعرض فعالياته ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو من الشهر الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، ويفتح المعرض أبوابه أمام المهتمين من الجمهور يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحاً باستثناء "الإجازات الأسبوعية" يومي الجمعة والسبت.
ومن المقرر أن يفتتح المعرض المستشار الثقافي الكوبي بالقاهرة السيد خورخي ماسون رودريجيز، ورئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر الفنان محمد عفت، وفنان الكاريكاتير الكوبي آريس، ومديرة مشروع التحرير لاونچ جوته منى شاهين.اقرأ أيضًا: فرصة للشباب المبدع.. ورش متخصصة في الفنون الدرامية ويضم المعرض بين
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اتحاد-كتاب-مصر (2)

فرصة للشباب المبدع.. ورش متخصصة في الفنون الدرامية

تستضيف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مجموعة من الورش المتخصصة فى الفنون الدرامية، التى ينظمها معهد الدراما الدولي خلال الفترة من 25 حتى 30 من يوليو الجارى، احتفالا بمرور 16 عاما على تأسيس المعهد بمقره في ألمانيا. وفي نفس السياق، قالت رئيسة المعهد، الدكتورة دلال مقارى، إن تلك الورش الدرامية تلعب دورا تأهيليا وتعليميا وتربويا وإبداعيا، يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة فى الدراما عبر تحفيز المتدرب لتخطي معوقات وصوله إلى أهدافه المستقبلية فى العمل الدرامى.
بشير-السباعى

«القومي للترجمة» يكرم بشير السباعي بحضور جابر عصفور

‎يستضيف المركز القومى للترجمة، مساء غد الثلاثاء، فعاليات ندوة تكريم اسم المترجم الراحل بشير السباعي، في قاعة طه حسين بمقر المركز، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، والمستشار الثقافى الفرنسى محمد عبدالله، ومدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث، والدكتور محمد النعمان، وسارة السباعي، ويدير الندوة الدكتور محمد عفيفي. حصل الراحل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.
محمد هنيدى

قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
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رامي- مالك (2)

رامي مالك يكشف طلبه للمشاركة في فيلم جيمس بوند

كشف الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، أنه أصر على طلب واحد لقبول دوره في فيلم جيمس بوند الجديد، وهو ألا تكون شخصية الشرير التي يقدمها "ناطقة بالعربية"، أو تستخدم الدين كمبرر لجرائمها. وقال مالك، في تصريحات لموقع جريدة "The Mirror" البريطانية، إنه احتاج أن يفكر مرتين، قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، حيث إنه كان لديه بعض التخوفات. وأضاف: "تحمست للشخصية، لكن كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل".
راجح داوود

راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني

عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.
بوكو حرام

«المختطفات».. كتاب يروي قصص أسيرات داعش في «نيجيريا»

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي، ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للصحفي الألماني فولفجانج باور، وهو ترجمة علا عادل. يحتوى الكتاب على حوارات مع عدد من الفتيات والنساء اللااتي استطعن الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي بنيجيريا، بعد اختطافهن. ويتتبع "فولفجانج" في الكتاب حكايتهن ليقدم صورة عن قرب للمجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات التي يواجهونها. والكتاب موثق بصور التقطها المصور الفوتوغرافي "أندى سبيرا" للفتيات اللاتي قمن بإدلاء شهاداتهن عما حدث لهن داخل معسكرات الاختطاف.
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (4)

القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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