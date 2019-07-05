مصر تستضيف معرض كاريكاتير عالمي في «لاونج جوته»

تحرير:كريم محجوب ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

معرض كاريكاتير - أرشيفية

يستضيف معهد التحرير "لاونچ جوته" الثقافي، معرض كاريكاتير "كوبا" بالشراكة مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر «فيكو»، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير من أكثر من دولة حول أنحاء العالم، ويستهل المعرض فعالياته ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو من الشهر الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، ويفتح المعرض أبوابه أمام المهتمين من الجمهور يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحاً باستثناء "الإجازات الأسبوعية" يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض المستشار الثقافي الكوبي بالقاهرة السيد خورخي ماسون رودريجيز، ورئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر الفنان محمد عفت، وفنان الكاريكاتير الكوبي آريس، ومديرة مشروع التحرير لاونچ جوته منى شاهين.اقرأ أيضًا: فرصة للشباب المبدع.. ورش متخصصة في الفنون الدرامية ويضم المعرض بين