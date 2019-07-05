مصر تستضيف معرض كاريكاتير عالمي في «لاونج جوته»
تحرير:كريم محجوب
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
معرض كاريكاتير - أرشيفية
يستضيف معهد التحرير "لاونچ جوته" الثقافي، معرض كاريكاتير "كوبا" بالشراكة مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر «فيكو»، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير من أكثر من دولة حول أنحاء العالم، ويستهل المعرض فعالياته ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو من الشهر الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، ويفتح المعرض أبوابه أمام المهتمين من الجمهور يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحاً باستثناء "الإجازات الأسبوعية" يومي الجمعة والسبت.
ومن المقرر أن يفتتح المعرض المستشار الثقافي الكوبي بالقاهرة السيد خورخي ماسون رودريجيز، ورئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر الفنان محمد عفت، وفنان الكاريكاتير الكوبي آريس، ومديرة مشروع التحرير لاونچ جوته منى شاهين.اقرأ أيضًا: فرصة للشباب المبدع.. ورش متخصصة في الفنون الدرامية
ويضم المعرض بين
ومن المقرر أن يفتتح المعرض المستشار الثقافي الكوبي بالقاهرة السيد خورخي ماسون رودريجيز، ورئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر الفنان محمد عفت، وفنان الكاريكاتير الكوبي آريس، ومديرة مشروع التحرير لاونچ جوته منى شاهين.اقرأ أيضًا: فرصة للشباب المبدع.. ورش متخصصة في الفنون الدرامية
ويضم المعرض بين أروقته قرابة الـ 55 لوحة كاريكاتيرية، والتي يتم التعبير فيها بطريقة ساخرة عن العديد من الموضوعات والأفكار الثقافية والاجتماعية، التي تشغل بال الفنانين، ويشارك في المعرض 16 فنانا من أهم فناني الكاريكاتير في كوبا، منهم الفنان "أريستيد هيرنانديز"، و"يومنس ديل تورو"، و"أليخاندرو فالكو"، و"ألفريدو مارتيرينا"، و"أنجيل بوليجان"، و"توماس رودريغيز"، و"أنجيل فرنانديز".