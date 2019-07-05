مفاجآت في تشكيل منتخبي السنغال وأوغندا

تحرير:أحمد محمد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

السنغال

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة السنغال واوغندا على استاد القاهرة الدولي في مباراة من مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل اسود التيرانجا لمواجهة نظيره أوغندا والذي جاء بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، حيث جاءت أختيارات سيسيه كالتالي:- في حراسة المرمى: جوميز، خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت، خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.

على الجانب الأخر أعلن المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا تشكيل فريقه لمواجهة أسود التيرانجا في المباراة المصيرية بدور الستة عشر، حيث يسعى لتحقيق المفاجأة وإقصاء المنتخب السنغالي والتأهل لدور الثامنية على حساب السنغال وجاء التشكيل كالتالي:- في حراسة المرمى أونيانجو، في الدفاع موجابي



على الجانب الأخر أعلن المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا تشكيل فريقه لمواجهة أسود التيرانجا في المباراة المصيرية بدور الستة عشر، حيث يسعى لتحقيق المفاجأة وإقصاء المنتخب السنغالي والتأهل لدور الثامنية على حساب السنغال وجاء التشكيل كالتالي:-



في حراسة المرمى أونيانجو، في الدفاع موجابي - جوكو ـ حسن واساو - جودفري والوسيمبي، في الوسط أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - اوكوي، الهجوم باتريك كادو.



وتأهل منتخب السنغال بصفته صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف الجزائر بينما جاء تأهل أوغندا بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف منتخب مصر.

