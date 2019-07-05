رياضة

مفاجآت في تشكيل منتخبي السنغال وأوغندا

تحرير:أحمد محمد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
السنغال
السنغال
تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة السنغال واوغندا على استاد القاهرة الدولي في مباراة من مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل اسود التيرانجا لمواجهة نظيره أوغندا والذي جاء بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، حيث جاءت أختيارات سيسيه كالتالي:- في حراسة المرمى: جوميز، خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت، خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.
على الجانب الأخر أعلن المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا تشكيل فريقه لمواجهة أسود التيرانجا في المباراة المصيرية بدور الستة عشر، حيث يسعى لتحقيق المفاجأة وإقصاء المنتخب السنغالي والتأهل لدور الثامنية على حساب السنغال وجاء التشكيل كالتالي:- في حراسة المرمى أونيانجو، في الدفاع موجابي
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المغرب وبنين (3)

بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
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مباراة أوغندا وزيمبابوى (2)

ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
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