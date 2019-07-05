رئيس برشلونة: قضية نيمار انتهت..ونتواصل مع جريزمان

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

نيمار

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسبانى، إن إدارة النادي تعلم رغبة البرازيلي نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته ندرك أن النادي الفرنسي لا يريد رحيله، وأكد أن استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي ليست لها علاقة بعودة نيمار . وأضاف رئيس النادى الكتالونى في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نحن نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن إدارة باريس سان جيرمان لا يريد منه المغادرة، لذلك قضية نيمار انتهت ".

وقالت وسائل إعلام فرنسية، الشهر الماضي، إن باريس سان جيرمان مستعد لبيع المهاجم نيمار، فيما أرسل ناصر الخليفي رئيس النادي تحذيرًا بأنه لن يكون هناك أي تسامح بعد الآن في التصرفات غير المسؤولة من اللاعبين. وعن انتقال أنطوان جريزمان للنادى الكتالونى قال: " نحن مهتمون بجريزمان ولقد بدأت المفاوضات أمس، التقينا