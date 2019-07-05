رياضة

رئيس برشلونة: قضية نيمار انتهت..ونتواصل مع جريزمان

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
نيمار
نيمار
كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسبانى، إن إدارة النادي تعلم رغبة البرازيلي نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته ندرك أن النادي الفرنسي لا يريد رحيله، وأكد أن استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي ليست لها علاقة بعودة نيمار . وأضاف رئيس النادى الكتالونى في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نحن نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن إدارة باريس سان جيرمان لا يريد منه المغادرة، لذلك قضية نيمار انتهت ".
وقالت وسائل إعلام فرنسية، الشهر الماضي، إن باريس سان جيرمان مستعد لبيع المهاجم نيمار، فيما أرسل ناصر الخليفي رئيس النادي تحذيرًا بأنه لن يكون هناك أي تسامح بعد الآن في التصرفات غير المسؤولة من اللاعبين. وعن انتقال أنطوان جريزمان للنادى الكتالونى قال: " نحن مهتمون بجريزمان ولقد بدأت المفاوضات أمس، التقينا
اقرأ المزيد
المغرب وبنين (3)

مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
محمود الونش‎

صدمة جديدة.. الونش يغادر مران المنتخب بسبب الإصابة

تعرض محمود الونش، مدافع المنتخب الوطني المصري، للإصابة خلال تدريبات الفراعنة المُقامة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوليو 2019. وغادر الونش تدريبات المنتخب الجماعية، بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، وخرج على أثرها من التدريبات رفقة محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، من أجل الخضوع للفحص الطبي وتحديد مدى جاهزيته لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
نيمار (4)

استقالة المدير الرياضي لبرشلونة بسبب نيمار

تولى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مهام نائب الرئيس للشئون الرياضة والإقتصادية، بعد استقالة جوردي ميستري من هذا المنصب اعتراضا منه على رغبة النادي في استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق السابق والحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بارتوميو سيتولى منصب النائب بالإضافة لرئاسته للنادي، مضيفة أن بيب سيجورا، المدير الرياضي للنادي، قدم استقالته أيضا، لكن لم يتخذ الرئيس بعد قراره، وهناك فرصة كبيرة لقبولها.
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org