أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

جريزمان

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.

وأضاف البيان أن صاحب الـ28 عاما تفاوض مع الفريق الكتالونى أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد؛ طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد. وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة



وأضاف البيان أن صاحب الـ28 عاما تفاوض مع الفريق الكتالونى أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد؛ طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد.



وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة قد أعلن عن تفاوض ناديه مع أتلتيكو مدريد لضم اللاعب، وتم تخفيض الشرط الجزائي في عقد جريزمان بحلول 1 يوليو إلى 120 مليون يورو بعدما كان 200 مليون يورو، وفقا لعقده مع أتليتكو مدريد.



وسجل المهاجم الفرنسى الموسم الماضى مع الأتلتى 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10 أهداف، وفى مشاركته مع اتليتكو مدريد سجل على مدار 5 سنوات 133 هدفا وصنع 50 هدفاً ، وتوج جريزمان مع فرنسا بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا في الصيف الماضي.