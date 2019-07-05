رياضة

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
جريزمان
جريزمان
أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
وأضاف البيان أن صاحب الـ28 عاما تفاوض مع الفريق الكتالونى أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد؛ طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد. وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة
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نجم المغرب عن السقوط أمام بنين: لا نعلم كيف خسرنا

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نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

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برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

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