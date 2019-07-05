رياضة

بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
منتخب بنين
منتخب بنين
فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
الشوط الأول نجح لاعبو مالي بقيادة مدربهم دوسيي في الخروج بأفضل نتيجة وهي التعادل السلبي، ودخلوا في الشوط الثاني بقوة ونجحوا في الوصول إلى مرمى المغرب وهز شباكه في الدقيقة 53 عن طريق إديليهو. الهدف استفز لاعبي المغرب الذين كشروا عن أنيابهم، وأجرى رينار أكثر من تبديل لزيادة الفاعلية الهجومية، وبالفعل
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السنغال-وكينيا‎ (2)

مفاجآت في تشكيل منتخبي السنغال وأوغندا

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة السنغال واوغندا على استاد القاهرة الدولي في مباراة من مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل اسود التيرانجا لمواجهة نظيره أوغندا والذي جاء بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، حيث جاءت أختيارات سيسيه كالتالي:- في حراسة المرمى: جوميز، خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت، خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.
أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
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اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

كيكانا: لا نستحق الهزيمة أمام المغرب

كشف هلومفو كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن حزنه الكبير بسبب هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب، حيث أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن منتخب بلاده كان متماسكًا واستقبل هدفا في اللحظات الاخيرة من المباراة وكان حظنا سيئا جدا، وأن لاعبي منتخب المغرب نجحوا في إدارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة. وأضاف أن منتخب جنوب إفريقيا كان يحاول التسجيل في شباك الأسود لأن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، لكن كنا نحتاج أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى.
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كان 2019 بهدف قاتل.. المغرب تخطف الفوز من ناميبيا

خطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي اليوم الأحد، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحصد أسود الأطلس أول ثلاث نقاط، ويتصدر المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج، وستقام المباراة الثانية غدًا الإثنين.
محمد-صلاح (2)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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