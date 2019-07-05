بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

منتخب بنين

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.

الشوط الأول نجح لاعبو مالي بقيادة مدربهم دوسيي في الخروج بأفضل نتيجة وهي التعادل السلبي، ودخلوا في الشوط الثاني بقوة ونجحوا في الوصول إلى مرمى المغرب وهز شباكه في الدقيقة 53 عن طريق إديليهو. الهدف استفز لاعبي المغرب الذين كشروا عن أنيابهم، وأجرى رينار أكثر من تبديل لزيادة الفاعلية الهجومية، وبالفعل

الشوط الأول نجح لاعبو مالي بقيادة مدربهم دوسيي في الخروج بأفضل نتيجة وهي التعادل السلبي، ودخلوا في الشوط الثاني بقوة ونجحوا في الوصول إلى مرمى المغرب وهز شباكه في الدقيقة 53 عن طريق إديليهو.

الهدف استفز لاعبي المغرب الذين كشروا عن أنيابهم، وأجرى رينار أكثر من تبديل لزيادة الفاعلية الهجومية، وبالفعل نجح يوسف النصيري في إحراز هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 75.

بعدها واصل المغرب هجومه الشرس وتبادل لاعبوه إهدار الفرص السهلة ويأتي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بضربة جزاء مستحقة يسددها زياش في القائم لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

الوقت الإضافي شهد استمرار إهدار المغرب للفرص، وواصل زياش رعونته وأهدر الفرص تباعأً مثل ركلة الجزاء، التي أضاعها في وقت قاتل، وباستثناء ذلك لم يأت أي جديد بخلاف طرد أدنون مدافع مالي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

