جريمة

إصابة 9 سيدات وطفل فى حريق بمستشفى الشاطبي للولادة

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
حريق الشاطبي بالإسكندرية
حريق الشاطبي بالإسكندرية
شب حريق كبير بمستشفى الشاطبى للأطفال والنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فيما أصيبت 9 سيدات من المرضى والمرافقين لهن، بالإضافة إلى إصابة طفل باختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة، وتقرر نقلهم إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستسفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتلقى العلاج، وتم إخلاء الطابقين الثاني والثالث من المرضى لحين السيطرة على الحريق وإعادتهم مرة أخرى وسط أنباء عن أن سبب الحريق ماس كهربائي.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة باب شرق يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى غرف الولادة بالطابق الثاني بمستشفى الشاطبى قسم النساء والولادة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء طابقين بالمستشفى
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زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

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