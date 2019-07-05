توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

ترام الإسكندرية - أرشيفية

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بنشوب حريق بأحد محلات الآثاث الراقي بجوار النساجون الشرقيون بمنطقة باكوس شرق المحافظة وتوقف على أثرها ترام المدينة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور قسم شرطة أول الرمل