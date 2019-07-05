جريمة

توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
ترام الإسكندرية - أرشيفية
ترام الإسكندرية - أرشيفية
تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بنشوب حريق بأحد محلات الآثاث الراقي بجوار النساجون الشرقيون بمنطقة باكوس شرق المحافظة وتوقف على أثرها ترام المدينة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور قسم شرطة أول الرمل
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (2)

إصابة 9 سيدات وطفل فى حريق بمستشفى الشاطبي للولادة

شب حريق كبير بمستشفى الشاطبى للأطفال والنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فيما أصيبت 9 سيدات من المرضى والمرافقين لهن، بالإضافة إلى إصابة طفل باختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة، وتقرر نقلهم إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستسفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتلقى العلاج، وتم إخلاء الطابقين الثاني والثالث من المرضى لحين السيطرة على الحريق وإعادتهم مرة أخرى وسط أنباء عن أن سبب الحريق ماس كهربائي.
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الداخلية تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى للصوص الدعم

حماية محدودي الدخل والتصدي لحالات الغش التجاري، شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
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مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
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حريق-الهرم‎ (2)

حريق يلتهم معرض منتجات شباب الخريجين في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في معرض بيع منتجات شباب الخريجين بمدينة منية النصر قبل امتداده إلى باقي المنشآت، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد اندلاع حريق في معرض بيع منتجات بشارع المحطة في بندر منية النصر، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنشآت.
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جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
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انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
حريق-الهرم‎ (1)

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
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