بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

أعلنت إدارة الأهلي تجديد إعارة رمضان صبحي لموسم آخر مقابل 32 مليون و280 ألف جنيه، بخلاف بعض المزايا المالية التي اتفقت عليها إدارة الناديين فهل يستحق اللاعب هذه القيمة.

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

رمضان صبحي

"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.

مقابل ضخم إدارة الأهلي حصلت على خدمات رمضان صبحي لمدة موسم جديد، ووفقا لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف إسترليني، ما يوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه إسترليني. وأكد