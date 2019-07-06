رياضة

بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

أعلنت إدارة الأهلي تجديد إعارة رمضان صبحي لموسم آخر مقابل 32 مليون و280 ألف جنيه، بخلاف بعض المزايا المالية التي اتفقت عليها إدارة الناديين فهل يستحق اللاعب هذه القيمة.
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
  مقابل ضخم إدارة الأهلي حصلت على خدمات رمضان صبحي لمدة موسم جديد، ووفقا لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف إسترليني، ما يوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه إسترليني. وأكد
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .
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رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
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مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
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رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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رمضان صبحي يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

تواجد رمضان صبحي، لاعب هدريسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المران الجماعي، قبل رحيله عن الفريق والعودة إلى إنجلترا بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، وقدمت إدارة الأهلي عرضا لنادي هدريسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية إلا أن الإدارة الإنجليزية طلبت 8 ملايين إسترليني في حالة البيع النهائي و2 مليون ونصف في حالة إعارته لموسم جديد.
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
محمود الخطيب العامرى فاروق

رئيس إنبي لمجلس الخطيب: أين مبادئ صالح سليم؟

انتقد ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين القلعة الحمراء والاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طلب استدعاء روح المايسترو صالح سليم فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور، وكتب نجاتى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "إدارة النادى الأهلى تتعامل مع اتحاد الكرة فى الأزمات الأخيرة كما لو كان أستاذ جامعى يتحاور مع شخص هلامى له شخصية "اللمبى": بلطجى ومراوغ، يتلعثم فى الحديث ولا يلتزم بأى نظم أو قوانين".
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