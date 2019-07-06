بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

أعلنت إدارة الأهلي تجديد إعارة رمضان صبحي لموسم آخر مقابل 32 مليون و280 ألف جنيه، بخلاف بعض المزايا المالية التي اتفقت عليها إدارة الناديين فهل يستحق اللاعب هذه القيمة.
"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
مقابل ضخم
إدارة الأهلي حصلت على خدمات رمضان صبحي لمدة موسم جديد، ووفقا لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف إسترليني، ما يوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه إسترليني.
وأكد
مقابل ضخم
إدارة الأهلي حصلت على خدمات رمضان صبحي لمدة موسم جديد، ووفقا لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف إسترليني، ما يوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه إسترليني.
وأكد المصدر أن النادي الإنجليزي كان متمسكا بالحصول على مليوني جنيه إسترليني الأمر الذي أجبر إدارة الأهلي لاتخاذ خطوة إرسال خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي الذي سافر رفقة نادر شوقي وكيل اللاعب ووفقا للعقد الجديد تم تخفيض 100 ألف جنيه إسترليني فقط.
وستتكبد خزينة الأهلي مليونا و600 ألف جنيه إسترليني، مُقابل استعارة اللاعب لموسم واحد، أي ما يعادل 33 مليونا و280 ألف جنيه مصري، بخلاف بند آخر يتمثل في دفع 150 ألف جنيه إسترليني حال تتويج الأهلي بلقب الدوري، ونفس القيمة حال التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ماذا قدم رمضان للأهلي؟
السؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي خلال فترة إعارته التي انتهت يوم 30 يونيو الماضي حتى يدخل الأهلي ومسؤولوه في مفاوضات جديدة مع هدرسفيلد الإنجليزي لإستعارته من جديد؟.
إجابة السؤال تتلخص في لغة الأرقام التي لا تعرف أي تجميل لما قدمه أي لاعب خلال فترة ما.
رمضان صبحي لعب مع الأهلي خلال فترة إعارته السابقة 16 مباراة، في مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، سجل هدفين وصنع 3 أهداف، ما يطرح سؤالا آخر
هل المُقابل المادي الكبير الذي دفعته إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل تجديد إعارة صبحي لمدة موسم، سيعود على النادي بأي فائدة أم أن التعاقد مع لاعب سواء محلي أو أجنبي في نفس المركز وينضم للفريق بشكل نهائي، أم أن استعارة رمضان أفضل في هذه المرحلة.
هل هو لاعب مميز؟
الشواهد تؤكد أن رمضان صبحي لم يكن لاعبًا فذًا مع الفريق بدليل أن الأهلي خسر بطولة دوري ابطال إفريقيا، وخرج على يد صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة بخماسية نظيفة، بخلاف أن أداء الفريق أغلب فترات الموسم لم يكن جيدا سواء بعد انضمامه على سبيل الإعارة أو قبلها، فلم يختلف الأمر كثيرافي أداء الأهلي بعد انضمام اللاعب.
رمضان صبحي لاعب موهوب لكنه لا يفيد فهو كثير الاحتفاظ بالكرة، لكنه لم يستفد من الفترة التي خرج خلالها لتجربة الاحتراف فهو دائمًا لا يملك القرار متي يلعب بشكل فردي أو جماعي، متى يسدد الكرة على المرمى ومتي يمررها لزملائه سواء عن طريق الكرات البينية أو الكرات العرضية.
مصدر أزمات
في الوقت نفسه شهدت الفترة القصيرة التي لعبها رمضان في الأهلي دخوله في أكثر من أزمة مع زملائه في الفريق بعدما اشتبك مع إسلام محارب مرة وأحمد فتحي مرة أخرى وتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب في الواقعتين، بخلاف أكثر من أزمة دخلها مع الحكام لكن لم يتم توقيع عقوبات ضده من جانب الجبلاية.
وحتى إذا ظهر رمضان بشكل جيد مع الأهلي ما هي الخطوة التالية هل سيتم التعاقد معه بشكل نهائي من هدرسفيلد، الذي حصل على مليونين و400 ألف جنيه إسترليني في إعارته لموسم ونصف، وقتها ما هي القيمة التي سيشترط النادي الإنجليزي الحصول عليها لبيعه، مع العلم بأن الأهلي عندما باع اللاعب حصل على 5 ملايين جنيه إسترليني، لكن في عهد المجلس الحالي استعاره النادي بما يقرب من نصف مقابل بيعه لنادي ستوك سيتي الإنجليزي.
ماذا لو؟
وإذا تألق رمضان هل سيوافق هدرسفيلد على بيعه للأهلي بمقابل مادي مقبول يستطيع أن تتحمله خزينة النادي أم سيغالي هدرسفيلد ويصبح اللاعب ووكيل أعماله فقط هما المستفيدان من وراء هذه الإعارات التي يعود فيها اللاعب للأهلي، ويمارس أعماله الخاصة مثلما يؤكد المقربون منه، بعدما انشغل مؤخرا بعمل بيزنيس خاص به.
رمضان صبحي عاد من إنجلترا وكانت رسالته واضحة سأعود للأهلي لكي نفوز بدوري أبطال إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية والانضمام إلى المنتخب الوطني من جديد والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، كل أحلام صبحي لم تتحقق، ليعود الشاب ذو الـ22 عامًا ويردد نفس المقولة، فهل يستطيع العودة لمستواه أم سيواصل تقديم عروض باهته لا توازي حجم المبالغ التي تحملها النادي من أجل استعارته خاصة أن هذه القيمة تأتي بخلاف ما يحصل عليه اللاعب نفسه لن تقل عن مليون دولار في الموسم الواحد.