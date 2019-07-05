جامعة القاهرة تعزل ياسين لاشين بعد إدانته في فضيحة جنسية

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عزل الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام من وظيفته بالجامعة، بناء على قرار مجلس التأديب بالجامعة، مشيرة في بيان رسمي اليوم، إلى أن قرار العزل جاء بعد إدانته في التحقيقات التي أجرتها معه الشؤون القانونية بالجامعة في الفترة الماضية، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالإساءة إلى القيم والتقاليد الجامعية.، وذلك بعد قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بإحالة لاشين للتحقيقات في عدة اتهامات أثارت جدلا واسعا، ومنها ابتزاز الطلاب وطلب هدايا مقابل نجاحهم.

وتطرقت التحقيقات أيضا إلى انتشار تسجيل صوتي لأستاذ الإعلام، أثناء تهديده طالبة، بعد أن طلب منها التصوير عارية، ومساومتها وإجبارها على ممارسة الجنس معه. واتخذت جامعة القاهرة عدة إجراءات منها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة ووقف لاشين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، إلا أن النيابة قررت عودة أستاذ