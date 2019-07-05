سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جامعة القاهرة تعزل ياسين لاشين بعد إدانته في فضيحة جنسية

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أعلنت جامعة القاهرة، عزل الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام من وظيفته بالجامعة، بناء على قرار مجلس التأديب بالجامعة، مشيرة في بيان رسمي اليوم، إلى أن قرار العزل جاء بعد إدانته في التحقيقات التي أجرتها معه الشؤون القانونية بالجامعة في الفترة الماضية، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالإساءة إلى القيم والتقاليد الجامعية.، وذلك بعد قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بإحالة لاشين للتحقيقات في عدة اتهامات أثارت جدلا واسعا، ومنها ابتزاز الطلاب وطلب هدايا مقابل نجاحهم.
وتطرقت التحقيقات أيضا إلى انتشار تسجيل صوتي لأستاذ الإعلام، أثناء تهديده طالبة، بعد أن طلب منها التصوير عارية، ومساومتها وإجبارها على ممارسة الجنس معه. واتخذت جامعة القاهرة عدة إجراءات منها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة ووقف لاشين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، إلا أن النيابة قررت عودة أستاذ
اقرأ المزيد
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
اتوبس نقل عام

تعريفة أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين

أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، فيما تحددت سعر الزيادة الجديدة في تعريفة التاكسي الأبيض، عند فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، بييما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام.
التكسي-الابيض

تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (1)

بعد زيادة النزين.. الفيوم تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، اجتماعًا، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود، حضره اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد، ووكيل إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، ورئيس مباحث التموين، ونائب المستشار العسكري للمحافظة. وكانت وزارة البترول أعلنت زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، وبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا، والتجاري 130 جنيهًا، والبنزين 9 جنيه للتر الـ95، و8 جنيهًا للتر بنزين 92، و6.75 لبنزين 80، والكيروسين والسولار 6.75 للتر.
اقرأ المزيد من الأخبار
ثانوية عامة

4 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، 4 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "مروة أشرف إبراهيم" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، و"شيماء السعيد البستاوي" مصابة بحالة تشنجات، بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزى حالتين "ايمان شحاته محمد عبد الغنى"، مصابة بحالة إغماء، بلجنة مدرسه نجيه سلام، و"محمد السعيد العتيبي" بلجنة مدرسه رفاعه الطهطاوى أبو غنيمة.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

طلاب الإسكندرية عن أسئلة الاستاتيكا: من خارج المنهج

سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الاستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافى. وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-الفيوم

تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org