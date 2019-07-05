صدمة جديدة.. الونش يغادر مران المنتخب بسبب الإصابة

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

الزمالك

تعرض محمود الونش، مدافع المنتخب الوطني المصري، للإصابة خلال تدريبات الفراعنة المُقامة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوليو 2019. وغادر الونش تدريبات المنتخب الجماعية، بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، وخرج على أثرها من التدريبات رفقة محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، من أجل الخضوع للفحص الطبي وتحديد مدى جاهزيته لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.

وبعد الخضوع للفخص الطبي تم وضع قدم اللاعب في جبيرة، وتأكد غيابه عن مباراة المنتخب التي ستقام غداً أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وكان محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني، تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أجبرته على مغادرة معسكر الفراعنة، وأجرى جراحة عاجلة سيغيب على أثرها لمدة