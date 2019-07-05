رياضة

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
رينارد
رينارد
أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
وأضاف: "المباراة كانت صعبة، وهو ما كنت أعلمه جيدًا.. وحذرت منه ايضًا، لم نجد حلولا مناسبة في الملعب، اكتفينا بالاحتفاظ بالكرة ولم نحقق الفوز، وأضعنا كل الفرص التي اتيحت لنا للتهديف". وبسؤاله عن امكانية رحيله عن تدريب المغرب أجاب قائلأً:" عقدي ممتد حتى 2021 والآن ساتوجه إلى الفندق ثم اسافر إلى المغرب
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مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
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صدمة جديدة.. الونش يغادر مران المنتخب بسبب الإصابة

تعرض محمود الونش، مدافع المنتخب الوطني المصري، للإصابة خلال تدريبات الفراعنة المُقامة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوليو 2019. وغادر الونش تدريبات المنتخب الجماعية، بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، وخرج على أثرها من التدريبات رفقة محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، من أجل الخضوع للفحص الطبي وتحديد مدى جاهزيته لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.
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بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
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«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
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رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
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مدرب المغرب يتغنى بمبارك ويعتبر مواجهة بنين نهائية

أكد هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، صعوبة مباراة أسود الأطلس، أمام بنين المقرر، لها الجمعة على ملعب السلام، بدور الـ16 لمسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور المقبل، وعلينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، واللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".
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غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
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