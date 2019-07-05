رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

رينارد

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.

وأضاف: "المباراة كانت صعبة، وهو ما كنت أعلمه جيدًا.. وحذرت منه ايضًا، لم نجد حلولا مناسبة في الملعب، اكتفينا بالاحتفاظ بالكرة ولم نحقق الفوز، وأضعنا كل الفرص التي اتيحت لنا للتهديف". وبسؤاله عن امكانية رحيله عن تدريب المغرب أجاب قائلأً:" عقدي ممتد حتى 2021 والآن ساتوجه إلى الفندق ثم اسافر إلى المغرب