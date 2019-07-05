ماذا قالت نوال الزغبي عن زواجها من وائل كفوري؟

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

نوال الزغبي

على هامش حفل غنائى أحيته المطربة اللبنانية نوال الزغبي في سوريا بعد غياب 10 سنوات عن التواجد بالأراضي السورية، تحدثت نوال الزغبي عن الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من مواطنها الفنان وائل كفوري، قائلة: "حبيبي وائل بموت فيه، كلنا بنعرف إنه وائل شاب حلو إزاي وبيعجب نسوان كتير، بس هو صديق بس"، وأضافت مازحة أنه الآن أصبح غير متزوج وهي أيضا نفس الأمر، فهو شخص مرح وهي تحبه كثيرا وصديقها منذ سنوات طويلة، وأكدت أنها تفضل الصراحة في أى حديث لها، طالما لا تجرح أو تؤذي أي شخص.

وتحدثت نوال الزغبي عن تعليقه على تصريحاتها الأخيرة عن الزواج من وائل كفوري، وقالت إنها دائما على تواصل معه، وأنه اتصل بها ومزح معها ليسألها متى سيتم الزواج. وردت نوال الزغبي على هذه الشائعات من قبل، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر": "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج