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ماذا قالت نوال الزغبي عن زواجها من وائل كفوري؟

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
على هامش حفل غنائى أحيته المطربة اللبنانية نوال الزغبي في سوريا بعد غياب 10 سنوات عن التواجد بالأراضي السورية، تحدثت نوال الزغبي عن الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من مواطنها الفنان وائل كفوري، قائلة: "حبيبي وائل بموت فيه، كلنا بنعرف إنه وائل شاب حلو إزاي وبيعجب نسوان كتير، بس هو صديق بس"، وأضافت مازحة أنه الآن أصبح غير متزوج وهي أيضا نفس الأمر، فهو شخص مرح وهي تحبه كثيرا وصديقها منذ سنوات طويلة، وأكدت أنها تفضل الصراحة في أى حديث لها، طالما لا تجرح أو تؤذي أي شخص.
وتحدثت نوال الزغبي عن تعليقه على تصريحاتها الأخيرة عن الزواج من وائل كفوري، وقالت إنها دائما على تواصل معه، وأنه اتصل بها ومزح معها ليسألها متى سيتم الزواج. وردت نوال الزغبي على هذه الشائعات من قبل، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر": "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج
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حقيقة إقامة حفل لـ«مشروع ليلى» بالسعودية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مشاركة الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى"، بحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة والتي تتجاوز 150 فعالية وتنظم على مدى 41 يومًا، بمهرجان قناة MTV الأمريكية للموسيقى. واستنكر الرواد السعوديون أن تستضيف المملكة ضمن فعاليتها حفلا لفرقة متهمة بدعم "الشذوذ الجنسي". ومن جانبه، نفى حامد سنو مغني الفرقة، إقامتهم للحفل بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "نحن لن نغني في جدة ردًا على تلك الشائعات".
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لطيفة تتعرض لمؤامرة بتونس.. وتستنجد بوزير الثقافة

كشفت الفنانة لطيفة، تعرضها لمؤامرة لمنعها من الغناء فى تونس، حيث كتبت عدة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» تستنجد فيها بوزير الثقافة فى بلادها، وكتبت: «جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا، ودعم كل جمهوري في الوطن العربي؛ ولكن للأسف هناك حملة ضدي، لا أعرف مصدرها ولا سببها، أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس، فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة في برنامج (منا وجر)، بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بأن الحفل ألغى، ولا أعرف السبب»
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أصالة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعت المطربة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "الله يرحمه ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل".. أصالة أحيت السبت الماضي حفلا فى جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب.
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عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله الذى صدم الجميع عن عمر يناهز 71 عامًا.
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الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.
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رد نوال الزغبي على رغبتها في الزواج من وائل كفوري

خرجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن صمتها، للتحدث لأول مرة عن الشائعات التي خرجت حول رغبتها في الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، خاصة بعد إعلان طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت نوال الزغبي أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا، بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في امرأة بترفض طلبه، بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هذا الشيء".
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وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
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