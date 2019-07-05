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أول صور من حفل زفاف نجل ماجد المصري.. ولوسي ترقص

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
ماجد المصري
ماجد المصري
احتفل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الجمعة، بزفاف نجله "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، على شاطئ مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني ومن خارجه، وحضر عدد من نجوم الفن الذين حرصوا أن يكونوا أول المهنئين له منهم، الفنان أكرم حسني، الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمنتج وليد منصور، والفنانة الاستعراضية لوسي والتي نشرت لها بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو وهي ترقص في الزفة، وغيرهم.
يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغني، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي". View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on
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حسن-الرداد

فنانون طاردتهم الضرائب| حسن الرداد تصالح بـ2.4 مليون

سدد الفنان حسن الرداد نحو 2.4 مليون جنيه للتصالح مع الضرائب، وإنهاء الدعوى القضائية ضده، وذلك بعدما توصلت إدارة مكافحة التهرب الضريبي إلى إخفاء الرداد جانبًا من إيراداته، دون إثباتها في إقراراته الضريبية لمدة 4 سنوات، وبلغت جملة الأرباح التي لم يفصح عنها حوالي 6 ملايين و332 ألـف جنيه. وقدرت الضرائب المقررة عنها بنحو مليون و 199 ألف جنيه، مع تغريمه مبلغا مماثلا كتعويض، وعندما رفض السداد تم تحريك الدعوى القضائية ضده. و?حسن الرداد ليس الفنان الوحيد الذي اتهم بالتهرب الضريبي، فهناك العديد من النجوم لاحقتهم تلك التهمة، وإليك أبرزهم:-
اهو-دة-اللي-صار (2)

«أهو ده اللي صار» يفوز بجائزة الإذاعة والتليفزيون

حصد مسلسل "أهو ده اللي صار"، الجائزة الذهبية لمصر في مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته العشرين، ليحصل لمصر على جائزتها الوحيدة في مجال الدراما ضمن فعاليات المهرجان. "أهو ده اللي صار" من إنتاج محمد مشيش وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وهو من بطولة كل من النجوم: روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وإلهام عبد البديع وعدد كبير من النجوم، وعُرض في بداية العام 2019 عبر قناتي ON E وMBC1.
يحيى-العلمي

يحيى العلمي.. المخرج الذي عقد السندريلا من الدراما

في مثل هذا اليوم وتحديدًا 5 يوليو 1941، ولد المخرج المخضرم يحيى العلمي، أحد أبرز مخرجي جيله خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث نجح في السينما والدراما معًا تاركًا أعمالًا باتت بصمة في تاريخ الدراما المصرية، إلى أن رحل في 19 يناير 2002، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لمحبيه وللفنانين الذين عملوا معه ولمع نجمهم على يده، من بينهم الساحر محمود عبد العزيز، والزعيم عادل إمام، والإمبراطور أحمد زكي، حيث رحل العلمي في الستين من عمره، بعد صراع مرير مع مرض القلب وتدهورت حالته بعد أن أصيب بمشاكل في الكبد، وذلك في أثناء تصويره مسلسله الأخير «بنات أفكاري».
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عزت-ابو-عوف (2)

الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.
الراقصة-جوهرة (2)

الراقصة جوهرة داخل المسجد بالحجاب (صورة)

شاركت الراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" وشهرتها "جوهرة"، جمهورها صورة لها وهي داخل أحد المساجد وترتدي الحجاب، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصورة معلّقةً بتحية الإسلام: "السلام عليكم"، ما أثار جدلًا حولها، وانهالت عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وساخر. وكان بسام عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة الشهيرة "جوهرة" قد كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة طويلة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وتقوم بإقامة الحفلات ولكن بالخارج.
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
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