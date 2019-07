أول صور من حفل زفاف نجل ماجد المصري.. ولوسي ترقص

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

ماجد المصري

احتفل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الجمعة، بزفاف نجله "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، على شاطئ مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني ومن خارجه، وحضر عدد من نجوم الفن الذين حرصوا أن يكونوا أول المهنئين له منهم، الفنان أكرم حسني، الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمنتج وليد منصور، والفنانة الاستعراضية لوسي والتي نشرت لها بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو وهي ترقص في الزفة، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغني، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".