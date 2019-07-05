رياضة

مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م
بنين والمغرب
بنين والمغرب
كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
ووجه دوساييه الشكر لجماهير بنين التي دعمت اللاعبين وعززت رغبتهم في الفوز، مطالبًا اللاعبين بالثقة في أنفسهم وقدراتهم والتمسك بروح الفريق التي كانت سببًا رئيسيًا في الفوز والتأهل. ويعد هذا الفوز الأول لدوساييه على رينارد حيث سبق أن واجه رينارد، ميشيل دوساييه مدرب منتخب بنين 3 مرات من قبل، الأولى في كان
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رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
محمود الونش‎

صدمة جديدة.. الونش يغادر مران المنتخب بسبب الإصابة

تعرض محمود الونش، مدافع المنتخب الوطني المصري، للإصابة خلال تدريبات الفراعنة المُقامة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوليو 2019. وغادر الونش تدريبات المنتخب الجماعية، بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، وخرج على أثرها من التدريبات رفقة محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، من أجل الخضوع للفحص الطبي وتحديد مدى جاهزيته لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.
المغرب وبنين (3)

بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
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رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
المغرب وبنين (3)

بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
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