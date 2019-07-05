مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

تحرير:محمد جمال ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

بنين والمغرب

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".

ووجه دوساييه الشكر لجماهير بنين التي دعمت اللاعبين وعززت رغبتهم في الفوز، مطالبًا اللاعبين بالثقة في أنفسهم وقدراتهم والتمسك بروح الفريق التي كانت سببًا رئيسيًا في الفوز والتأهل. ويعد هذا الفوز الأول لدوساييه على رينارد حيث سبق أن واجه رينارد، ميشيل دوساييه مدرب منتخب بنين 3 مرات من قبل، الأولى في كان