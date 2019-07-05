ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

إسعاف لنقل مصابي مستشفى الشاطبي - أرشيفية

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة باب شرق يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى غرف الولادة بالطابق الثاني بمستشفى الشاطبى قسم النساء والولادة وتهشم محتويات ونوافذ المستشفى. على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى